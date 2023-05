L'ancienne sprinteuse américaine et médaillée olympique, Tori Bowie, nous a quittés à l'âge de 32 ans. La triste nouvelle a été annoncée par sa société de gestion ce mercredi. Bowie, originaire du Mississippi, était une athlète accomplie qui avait marqué l'histoire de l'athlétisme grâce à ses performances exceptionnelles sur la piste. Bowie a été retrouvée morte chez elle en Floride. Pour l'heure la cause du décès n'a pas été révélée.

Tori Bowie avait d'abord brillé dans les compétitions de saut en longueur avant de se concentrer sur le sprint en 2014. Elle avait remporté trois médailles d'or sur la scène mondiale, dont un titre de championne du monde sur 100 mètres en 2017 à Londres. Elle avait également décroché deux médailles d'or en relais et deux autres médailles olympiques, une d'argent et une de bronze, en 2016 à Rio de Janeiro.

La sprinteuse avait grandi dans la petite ville de Sand Hill, dans le Mississippi, où elle avait été élevée par sa grand-mère. Elle s'était d'abord distinguée en basketball avant de se révéler comme une sprinteuse de talent, remportant des titres d'État en 100m, 200m et saut en longueur. Plus tard, elle avait obtenu une bourse d'athlétisme à l'Université du Mississippi méridional, où elle avait remporté des titres nationaux en saut en longueur en 2011.

Bowie était reconnue pour son humilité sur le circuit et demeurera une source d'inspiration pour les générations futures d'athlètes. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde de l'athlétisme, et elle sera profondément regrettée par ses proches, ses fans et la communauté sportive.