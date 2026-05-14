Mondial 2026 : Mbappé promet de « rendre fiers » les Français après sa convocation

Kylian Mbappé a réagi sur les réseaux sociaux, ce jeudi 14 mai, quelques minutes après l’annonce par Didier Deschamps de la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le capitaine des Bleus, attaquant du Real Madrid, a écrit : « Coupe du Monde, Partie 3. Une fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers. »

Une liste marquée par des absences notables

Deschamps a dévoilé sa sélection lors du journal de 20h de TF1, pour ce qui constitue son dernier tournoi à la tête de l’équipe nationale — il a annoncé son départ du poste à l’issue de la compétition, après quatorze ans en tant que sélectionneur. Parmi les absences qui ont retenu l’attention : Eduardo Camavinga et Randal Kolo Muani ne figurent pas dans le groupe. Le sélectionneur a expliqué le cas du milieu du Real Madrid en invoquant « une saison difficile, où il a moins joué, avec des blessures », tout en reconnaissant « sa déception ce soir ». Kolo Muani, décisif lors du Mondial 2022 et de l’Euro 2024, est écarté après une saison compliquée à Tottenham, au profit de Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

Côté surprises positives, Robin Risser, élu meilleur gardien de Ligue 1 cette saison avec Lens, intègre le groupe aux côtés de Mike Maignan et Brice Samba. Le défenseur central Maxence Lacroix (Crystal Palace) est également convoqué pour la première fois dans ce contexte. Plusieurs joueurs ont exprimé leur émotion après leur sélection, comme Malo Gusto, qui a évoqué « une grosse fierté », ou Ibrahima Konaté, heureux de disputer « une deuxième Coupe du monde ».

Les Bleus premiers au classement FIFA, un groupe favorable

La France aborde ce Mondial classée première nation mondiale par la FIFA — statut retrouvé en 2025 —, ce qui lui a valu une place en tête de série lors du tirage au sort du 5 décembre 2025 à Washington. Les Bleus sont placés dans le Groupe I avec le Sénégal, l’Irak et la Norvège, trois adversaires que Deschamps a qualifiés d’accessibles sans les sous-estimer, rappelant que « la France fait évidemment partie des favoris » sans qu’il s’agisse d’une garantie. Le format à 48 équipes impose désormais sept matchs pour atteindre la finale, contre six lors des éditions précédentes. Les Bleus se retrouveront à Clairefontaine à partir du 29 mai pour préparer leur entrée en lice face au Sénégal, prévue le mardi 16 juin au MetLife Stadium de New York (21h, heure française).

Gardiens : Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser

Défenseurs : Jules Koundé, Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Maxence Lacroix

Milieux de terrain : Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, N’Golo Kanté

Attaquants : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta