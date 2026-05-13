Mondial 2026 : Patrice Motsepe croit au sacre d'un pays africain

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a affirmé ce mercredi 13 mai sur France 24 sa conviction qu’une nation africaine remportera la Coupe du monde 2026, qui se disputera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

« Je suis optimiste. Je pense qu’un pays africain gagnera la Coupe du monde. Notre objectif est de faire en sorte qu’un pays africain puisse avoir de la réussite, du succès et devienne champion du monde », a déclaré le dirigeant sud-africain.

Dix équipes africaines, un record absolu

La déclaration de Motsepe intervient dans un situation inédite pour le football continental. Pour la première fois depuis la création de la compétition, dix pays africains figureront à la phase finale d’un Mondial. Le précédent record remontait à 2010, avec six équipes qualifiées lors de l’édition organisée en Afrique du Sud. Ce bond s’explique par l’élargissement du tournoi à 48 équipes, qui a porté le quota africain à neuf places directes, avec une dixième accessible via les barrages intercontinentaux de la FIFA.

Neuf nations — Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ghana, Afrique du Sud et Cap-Vert — ont validé leur billet en terminant en tête de leur groupe de qualification CAF. La République démocratique du Congo a décroché la dixième place le 31 mars dernier à Guadalajara, en battant la Jamaïque (1-0, a.p.) lors des barrages intercontinentaux, grâce à un but d’Axel Tuanzebe en prolongation. Les Léopards retrouvent ainsi la Coupe du monde 52 ans après leur unique participation, en 1974 sous le nom de Zaïre.

Une ambition ancrée dans les résultats récents

Motsepe fonde son optimisme sur les performances récentes des sélections africaines. Le Maroc avait atteint les demi-finales du Mondial 2022 au Qatar, éliminant notamment l’Espagne et le Portugal avant de s’incliner face à la France (2-0). « Nous avons été en demi-finale, mais il faut dire que ce niveau de football au niveau mondial est très dur », a-t-il reconnu, tout en appelant à « viser haut » pour cette édition.

Dans un communiqué publié début avril, la CAF avait également exprimé sa « confiance » dans la capacité des équipes africaines à « rendre fiers » les 1,6 milliard d’habitants du continent. Le coup d’envoi de la compétition est fixé au 11 juin 2026.