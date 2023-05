Un homme du Missouri qui a foncé avec un camion contre une barrière de sécurité aux abords de la Maison-Blanche a été arrêté et accusé de conspiration en vue de tuer ou de blesser le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris. Le suspect, identifié comme Sai Varshith Kandula, 19 ans, a déclaré lors de son interrogatoire par le FBI qu'il aspirait à prendre le pouvoir et à assassiner le président, selon trois sources policières. Originaire de Chesterfield, Missouri, Kandula fait face à plusieurs accusations en relation avec l'incident, notamment menacer de tuer ou de blesser le président, le vice-président ou un membre de leur famille.

Il aurait voyagé de Saint-Louis à l'aéroport international de Dulles où il a loué un camion, puis s'est rendu à la Maison-Blanche, ont révélé des sources policières à ABC News. Le jeune homme a précipité le véhicule contre des barrières de sécurité situées du côté nord de Lafayette Square, juste avant 22 heures heure de l'Est, le lundi 22 mai. Les services secrets ont rapidement sécurisé la zone, pendant que les services de déminage inspectaient le camion. Aucun explosif ni engin incendiaire n'a été retrouvé dans le véhicule, ont confirmé les autorités.

Suite à cet incident, plusieurs routes avoisinantes ont été fermées et l'hôtel Hay-Adams, proche de la Maison-Blanche, a été temporairement évacué sur demande des services secrets. Selon ces derniers, ni le président, ni la vice-présidente n'ont été en danger direct à quelque moment que ce soit.

Le FBI pense que le suspect souffre de troubles mentaux. Kandula est actuellement en détention et attend son audience préliminaire. Si les accusations portées contre lui sont confirmées, il encourt de lourdes peines. Les menaces contre le président Biden et la vice-présidente Harris demeurent une préoccupation majeure pour les autorités américaines, soulignant ainsi l'importance cruciale de la sécurité présidentielle.