Dans un communiqué rendu public ce 09 mai 2023, le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou a fait l’amer constat que certains établissements privés ne respectent pas le calendrier scolaire établi par le gouvernement ni les emplois du temps. « Il me revient avec insistance que certaines écoles privées foulent au pied les instructions officielles relatives au calendrier scolaire et aux emplois du temps » a précisé le ministre Salimane Karimou dans ce communiqué.

Ce constat, selon lui, découle du fait que les investigations menées par son département ministériel « relèvent non seulement le non-respect du calendrier scolaire mais aussi des horaires officiels d’ouverture et de fermeture des classes par certains établissements sans y être préalablement autorisés » et que « d’autres se prépareraient même à congédier les élèves des cours intermédiaires pour les grandes vacances dès la deuxième quinzaine du mois de mai ». C’est pourquoi, le ministre Salimane Karimou a laissé entendre que « ces comportements sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait définitif et irréversible de l’autorisation d’ouverture ».

Bénin : Salimane Karimou œuvre pour la validation des manuels scolaires L'atelier de validation de l'évaluation des manuels scolaires rassemble depuis ce lundi 27 et ce, jusqu'au mardi 28 mars 2023…

Il a invité à cet effet les uns et les autres « à se conformer strictement aux dispositions légales et réglementaires en matière d’éducation » au Bénin. C’est pour cela que le Ministre des enseignements maternel et primaire appelle les Directeurs départementaux des Enseignements maternel et primaire, les chefs de Régions Pédagogiques et les Conseillers Pédagogiques à veiller à l’application stricte de ces dispositions légales et réglementaires en matière d’éducation en République du Bénin.