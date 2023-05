Des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego ont fait une avancée majeure dans la compréhension du vieillissement cellulaire en prolongeant considérablement la durée de vie des cellules grâce à la biologie synthétique. L'équipe a étudié les levures Saccharomyces cerevisiae, un modèle couramment utilisé pour le vieillissement des cellules humaines, et a utilisé des techniques de microfluidique et de microscopie en temps réel pour suivre les processus de vieillissement.

Les chercheurs ont découvert que les cellules vieillissent différemment selon qu'elles suivent un chemin lié à la dégradation de l'ADN ou un chemin lié au déclin des mitochondries, les unités de production d'énergie des cellules. Ils ont modifié génétiquement le circuit de régulation des gènes responsable du vieillissement, créant une boucle de rétroaction négative qui retarde le processus de vieillissement. Le circuit modifié agit comme une horloge biologique, un oscillateur génétique, forçant la cellule à passer périodiquement entre les deux états de vieillissement préjudiciables, ralentissant ainsi la dégénérescence cellulaire.

L'application de cette approche innovante a entraîné une augmentation impressionnante de 82% de la durée de vie des cellules de levure modifiées par rapport aux cellules témoins. Les résultats de cette étude suggèrent que des stratégies similaires pourraient être utilisées pour ralentir le vieillissement dans des organismes plus complexes, avec des implications potentielles pour la santé humaine et la longévité.

L'équipe de recherche travaille actuellement à étendre ses découvertes à divers types de cellules humaines, notamment les cellules souches et les neurones. Cette avancée majeure pourrait changer la manière dont les scientifiques abordent le retardement du vieillissement, en démontrant qu'il est possible de ralentir le processus en empêchant activement les cellules de s'engager dans une voie prédéterminée de déclin et de mort.