Le vitiligo, une maladie auto-immune provoquant la dépigmentation de la peau et des poils, dispose enfin d'un traitement prometteur. L'Agence Européenne du Médicament vient d'approuver la commercialisation de l'Opzelura (ruxolitinib), un médicament développé par les laboratoires Incyte. Cette avancée majeure est une bouffée d'espoir pour les personnes souffrant de cette affection qui touche environ 1,3% de la population européenne, souvent avant l'âge de 30 ans.

L'Opzelura est le premier traitement anti-JAK, dont le mécanisme d'action consiste à bloquer les enzymes Janus Kinases (JAK 1, 2), impliquées dans l'activité de l'interféron gamma (IFN-Gamma), responsable de la destruction des mélanocytes. En inhibant ces enzymes, le traitement permet de réduire l'attaque du système immunitaire sur les mélanocytes et de favoriser la production de mélanine, le pigment naturel de la peau.

Selon un essai international publié dans le New England Journal of Medicine, environ 31% des patients traités avec l'Opzelura ont connu une amélioration d'au moins 75% de la pigmentation de leur visage après 6 mois de traitement, cette amélioration dépassant les 90% après un an. Cependant, le traitement semble plus efficace sur les lésions du visage que sur celles du corps. À noter que le traitement doit être appliqué de manière régulière, deux fois par jour.

L'approbation de ce traitement est une excellente nouvelle pour les personnes atteintes de vitiligo, dont les conséquences psychologiques peuvent être importantes. L'association française des patients atteints de vitiligo prévoit l'arrivée du médicament en France d'ici l'été 2024. Par ailleurs, une version orale du traitement, plus pratique pour un usage au long cours, est actuellement à l'étude.