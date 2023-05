Le groupe paramilitaire Wagner, lié au Kremlin, a accusé mardi des soldats de l'armée régulière russe d'avoir fui leurs positions à Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, remettant en question la capacité de l'Etat russe à défendre son territoire. Cette déclaration intervient après que le groupe Wagner ait menacé de quitter Bakhmout allant jusqu'à demander à l'armée un ordre pour le remplacement de leur force par les hommes de Kadyrov, fidèle allié de Poutine et leader de Tchétchénie, avant de changer d'avis après avoir reçu un ordre de combat de la part de la hiérarchie militaire russe.

Le patron du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, qui est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe, a publié une vidéo sur Telegram dans laquelle il accuse des soldats de l'armée russe d'avoir fui leurs positions à Bakhmout. "Aujourd'hui, l'une des unités du ministère de la Défense a fui de l'un de nos flancs (...) Ils ont quitté leurs positions, ils ont tous fui", a-t-il déclaré. Le patron du groupe, Evguéni Prigojine, s'est également demandé pourquoi l'Etat n'arrive pas à défendre le pays. "Pourquoi l'Etat n'arrive-t-il pas à défendre le pays ?", s'est exclamé le patron du groupe paramilitaire.

Le président russe Vladimir Poutine, quant à lui, dirigeait au même moment un défilé militaire à Moscou commémorant la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Il convient de rappeler que le groupe Wagner avait menacé de quitter Bakhmout, mais a changé d'avis après avoir reçu un ordre de combat de la hiérarchie militaire russe. "Cette nuit, nous avons reçu un ordre de combat (…). On promet de nous donner toutes les munitions et les armements dont on a besoin pour poursuivre les opérations", a déclaré Evguéni Prigojine dans un message audio publié par son service de presse comme nous vous l'avions annoncé dans un de nos précédents articles dans la journée d'hier.

Une crise interne aux conséquences désastreuses

Le conflit entre le groupe paramilitaire Wagner et l'armée russe en Ukraine soulève des inquiétudes quant à la direction qu'elle pourrait prendre dans son ensemble. Les récentes accusations de Wagner à l'encontre de l'armée régulière russe, qui aurait fui ses positions à Bakhmout, témoignent d'une tension grandissante entre les deux camps. Dans ce contexte, la question de savoir jusqu'où ira le conflit entre Wagner et l'armée russe reste ouverte. Les conséquences de cette escalade potentielle sur le conflit en Ukraine dans son ensemble pourraient être désastreuses, amplifiant encore la violence et la complexité de la situation.