Selon des documents secrets américains révélés par The Washington Post, le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait envisagé d'occuper des villes russes et de bombarder un oléoduc russe en direction de la Hongrie, membre de l'OTAN, afin de gagner un avantage sur Moscou. Les documents, faisant partie d'une fuite plus large de secrets américains sur la plateforme de messagerie Discord, montreraient un dirigeant aux instincts agressifs en contraste avec l'image publique de Zelensky en tant qu'homme d'État calme et stoïque faisant face à l'agression russe.

Cependant, lors d'un entretien avec The Washington Post, Zelensky a qualifié les allégations des services de renseignement américains de "fantasmes" et a défendu le droit de l'Ukraine d'utiliser des tactiques non conventionnelles pour se défendre. "L'Ukraine a tous les droits de se protéger, et nous le faisons. L'Ukraine n'a occupé personne, mais au contraire", a déclaré Zelensky. Il a également démenti avoir envisagé d'utiliser des missiles à longue portée pour frapper la Russie.

Zelensky a également nié avoir prévu d'attaquer le territoire russe lors d'une conférence de presse. Le président ukrainien a déclaré que son pays n'avait pas l'intention d'attaquer la Russie et ne cherchait qu'à récupérer les territoires occupés. Les documents classifiés américains indiquaient que Zelensky avait proposé des "frappes en Russie" et des attaques sur le sol de l'envahisseur pour mettre son pays en meilleure position pour négocier la paix.

Malgré les informations divulguées, Zelensky continue de bénéficier du soutien des gouvernements occidentaux, qui lui fournissent des armes de plus en plus sophistiquées. Récemment, le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à fournir à l'Ukraine des missiles à longue portée, notamment le système de missiles de croisière Storm Shadow, capable d'atteindre des cibles jusqu'à 155 miles (environ 250 kilomètres) de distance.