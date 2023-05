Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lors d'une interview avec des journalistes danois, finlandais, norvégiens et suédois que la Russie était passée de l'attaque à la défense. Selon lui, les forces russes s'affaiblissent chaque jour, ce qui augmente les chances de l'Ukraine de gagner la guerre. Néanmoins, Zelensky reconnaît que la tâche ne sera pas facile et plaide une nouvelle fois pour une livraison rapide d'avions de combat pour accélérer l'atteinte des objectifs. Il précise toutefois que les forces armées ukrainiennes n'attendront pas l'arrivée de ces avions pour lancer la contre-offensive.

Le président ukrainien a également souligné que la tâche ne serait pas facile. La veille, lors d'une interview accordée à plusieurs médias, Zelensky s'est désolé du fait que certains pays occidentaux n'ont pas encore tenu leur promesse de fournir des armes à l'Ukraine. Le président ukrainien a déploré que certains pays aient "laissé tomber" l'Ukraine.

Au cours des derniers mois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré à plusieurs reprises son engagement à récupérer les territoires occupés, y compris la Crimée, annexée par la Russie en 2014. En janvier dernier, il déclarait : "Notre objectif est de libérer l'ensemble de nos territoires (...) La Crimée est notre terre, notre territoire, notre mer et nos montagnes (...)".

Récemment, un incendie s'est déclaré dans un dépôt de pétrole situé dans la baie de Kazatchia, en Crimée. Selon Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur de Sébastopol, cet incendie aurait été provoqué par une attaque de drones. La situation en Crimée reste tendue, et les développements récents sur le terrain, comme cet incendie, montrent que la situation pourrait encore s'aggraver. Les efforts du président Zelensky pour récupérer ces territoires et résoudre le conflit en cours demeurent un enjeu majeur pour l'Ukraine et la stabilité régionale.