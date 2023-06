L’intelligence artificielle intervient visiblement dans tous les domaines. Sur la plateforme de jeu Twitch, une IA désignée « Ask_Jesus » est diffusée et répond notamment aux préoccupations des humains sur toute sorte de questions. Elle aborde notamment des problèmes de moralité et apporte des réponses au jeu vidéo Fortnite en passant par les rongeurs super puissants. Dans plusieurs vidéos, on peut voir l’IA appeler les utilisateurs par leurs prénoms.

« Je suis AI Jesus, ici pour partager la sagesse basée sur les enseignements de Jésus et aider à répondre aux questions liées à la spiritualité, à la croissance personnelle et à d'autres sujets sains », indique-t-il par exemple dans un enregistrement vidéo d'un récent livestream publié sur YouTube par Fara Jakari. L’intelligence artificielle donne la même vidéo des conseils sur les thématiques telles que la foi et la religion.

« Il est essentiel de se concentrer sur la foi, l'amour et la bonté, car ce sont les enseignements fondamentaux du christianisme. Notre compréhension de la nature divine n'est peut-être pas parfaite, mais ce qui est crucial, c'est de vivre selon aux valeurs qui ont été enseignées et donnent un exemple d'amour et de compassion pour les autres », a poursuivi « Ask_Jesus ». Elle est active de façon permanente et répond en temps réel aux différentes préoccupations des utilisateurs.

Elle est également apte à répondre aux questions des usagers dans le domaine des relations humaines. Cette révolution technologique n’est tout de même pas du goût de tout le monde. Selon une déclaration qui a été faite par Ed Vitagliano, vice-président exécutif de l'American Family Association à Tupelo, Mississippi via un mail envoyé à Fox News Digital, toutes les réponses aux questions que peuvent se poser les humaines sont déjà dans la Bible.