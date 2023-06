À seulement 14 ans, Kairan Quazi prépare déjà son entrée dans le monde professionnel. Bientôt diplômé de la School of Engineering de l'Université Santa Clara, ce jeune prodige est désormais attendu au siège de SpaceX, l'entreprise de fabrication de satellites et de vaisseaux spatiaux d'Elon Musk. C'est en qualité d'ingénieur logiciel qu'il rejoindra l'équipe Starlink, responsable de l'Internet par satellite, pour contribuer à un projet plus grand que lui-même. "Je pense que mes années universitaires ont été les plus heureuses de ma vie, car j'avais une grande autonomie pour partager mon parcours", a déclaré Kairan lors d'une interview depuis sa chambre à Pleasanton, en Californie.

Évoquant son parcours académique accéléré, Kairan raconte qu'à l'âge de 9 ans, il ne se sentait pas suffisamment stimulé par ses travaux scolaires. Ses parents, son enseignant et son pédiatre ont convenu qu'il était prêt pour des études plus avancées. Après avoir franchi les obstacles pour trouver une université prête à l'accepter, Kairan a commencé ses études supérieures à Las Positas College à Livermore, Californie, avant de transférer à Santa Clara University. "J'avais l'impression d'apprendre au niveau qui me correspondait", confie-t-il.

De plus en plus de jeunes prodiges

Si Kairan est le plus jeune employé de SpaceX, il n'est pas le seul adolescent diplômé universitaire. Récemment, l'Université d'Ottawa au Canada a annoncé que Anthaea-Grace Patricia Dennis, âgée de seulement 12 ans, est sur le point de recevoir son baccalauréat spécialisé en sciences biomédicales. C'est avec une maturité et une persévérance impressionnantes qu'Anthaea-Grace a suivi son cursus académique rigoureux, établissant un précédent qui motive et inspire des jeunes du monde entier.

Elijah Muhammad, un adolescent de 13 ans, est devenu le plus jeune étudiant noir à obtenir un diplôme universitaire dans l'État de l'Oklahoma, après avoir obtenu un diplôme en informatique et cybersécurité à l'Oklahoma City Community College. Son parcours académique impressionnant a été salué par les membres de sa famille et de la communauté universitaire, y compris le vice-président des affaires académiques de l'établissement qui voit en Elijah le premier d'une longue série de jeunes prodiges. Elijah poursuit actuellement une licence en cybersécurité et criminalistique à l'Université d'État de l'Ohio.

Kairan, jeune prodige du milieu du travail

Mais avant SpaceX, Kairan a eu l'occasion de faire ses preuves lors d'un stage chez Intel, à l'âge de 10 ans seulement. Lama Nachman, directrice du laboratoire de recherche sur les systèmes intelligents chez Intel, a accepté de rencontrer le jeune Kairan malgré son jeune âge. Au-delà de ses compétences en ingénierie, Kairan est également un passionné de lecture et de jeux vidéo. "L'une des choses que je veux vraiment faire en racontant mon histoire, c'est espérer que les dirigeants en position d'influence remettent en question leurs préjugés et leurs idées fausses", dit-il. "J'espère que je peux ouvrir la porte à plus de gens comme moi." Alors que Kairan et sa mère préparent leur déménagement à Redmond, Washington, pour son nouveau poste chez SpaceX, la Silicon Valley s'apprête à accueillir une nouvelle étoile montante.