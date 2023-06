Après le classement des compagnies aériennes les plus sûres, AirlineRatings revient avec le classement des meilleures compagnies du monde en 2023. Il est toujours stimulant de savoir quelles compagnies aériennes sont les meilleures au monde chaque année, surtout dans un secteur en constante évolution comme le transport aérien. L'année 2023 n'a pas fait exception, selon l'agence australienne de sécurité aérienne et de notation des produits AirlineRatings.com. Alors, quelles sont les dix meilleures compagnies aériennes du monde cette année? Voyons cela de plus près.

Air New Zealand

En tête de liste, nous trouvons Air New Zealand, élue compagnie aérienne de l'année 2023. Cette reconnaissance est en partie due à leur concept innovant de sièges allongés économiques, appelés SkyNest, qui devraient être lancés en 2024. L'accent mis sur le confort et le bien-être des voyageurs en classe économique a particulièrement impressionné les juges.

Grandes fortunes: voici les 5 femmes autodidactes les plus riches du monde Dans l'univers opulent de la richesse, certaines femmes ont su tracer leur propre chemin, engrangeant des fortunes considérables par leur ingéniosité et leur détermination. Forbes,…

Qatar Airways

Deuxième du classement, nous trouvons Qatar Airways, qui était en tête du classement l'an dernier. Cette compagnie aérienne a également remporté plusieurs prix, dont celui de la meilleure classe affaires, de la meilleure restauration et de l'excellence dans les voyages long-courriers - Moyen-Orient.

Etihad Airways

La troisième place est occupée par Etihad Airways d'Abu Dhabi. Elle a continué à montrer une excellente performance dans le service à la clientèle et la sécurité, lui valant une place de choix dans ce classement.

Korean Air

La quatrième place est détenue par Korean Air, qui a également reçu le prix Excellence in Long Haul Travel - North Asia. L'engagement de cette compagnie aérienne envers l'excellence du service est toujours apparent et a été reconnu cette année.

Singapore Airlines

La cinquième place est occupée par Singapore Airlines, qui a également remporté le prix de la meilleure première classe et du prix d'excellence en voyages long-courriers - Asie du Sud-Est. Singapore Airlines est réputée pour son niveau de service de qualité supérieure et sa flotte moderne.

Qantas

En sixième position, nous avons Qantas, l'une des compagnies aériennes les plus anciennes et les plus respectées du monde. Sa performance continue d'être reconnue par les passagers et les experts de l'industrie.

Virgin Australia/Virgin Atlantic

La septième place sont occupées par Virgin Australia et Virgin Atlantic. Ces deux compagnies aériennes sont célèbres pour leur service de qualité supérieure et leur engagement envers l'innovation dans le secteur aérien.

EVA Air

En huitième position, nous avons EVA Air, basée à Taïwan. Sa constante amélioration du service client et de la sécurité lui a valu une place de choix dans ce classement.

Cathay Pacific Airways

Enfin, en neuvième position, nous avons Cathay Pacific Airways. Basée à Hong Kong, cette compagnie est reconnue pour sa flotte moderne et son service de qualité supérieure, ce qui lui a permis d'obtenir une place dans le top 10.

Emirates

La dixième place est détenue par Emirates, une compagnie aérienne basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Elle est connue pour ses services haut de gamme, notamment ses luxueuses suites en première classe, son service exceptionnel en classe affaires et économique, ainsi que son engagement envers la sécurité et le confort de ses passagers. De plus, la compagnie aérienne offre un réseau impressionnant de destinations à travers le monde, ce qui contribue à sa popularité parmi les voyageurs internationaux.

Ces dix compagnies aériennes ont démontré un engagement exceptionnel à offrir un service client de qualité, à innover et à répondre aux attentes des passagers, tout en mettant la sécurité en avant. Elles représentent le meilleur du secteur aérien en 2023.