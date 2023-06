La guerre en Ukraine a amené les USA et leurs alliés européens à repenser leurs stratégies d'armement et de défense. Dans un monde toujours plus incertain, une nouvelle ère de militarisation et de réarmement est en cours, avec un accent particulier mis sur les systèmes de défense antimissile. Le conflit ukrainien a rendu visible le besoin de moderniser et de renforcer les capacités de défense, poussant les États-Unis à investir davantage dans leur arsenal défensif. La réponse de l'Amérique à cette réalité est le Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE), un élément clé du système de défense antimissile THAAD (Terminal High Altitude Air Defence).

Le ministère américain de la défense a récemment attribué un contrat de 50 millions de dollars à Lockheed Martin pour le développement de cette technologie. Les travaux se dérouleront dans une usine texane, avec une échéance prévue pour fin 2025.Le PAC-3 MSE n'est pas une nouveauté pour le complexe THAAD.

Ukraine: Voici comment l'UE compte l'aider jusqu'en 2027 A la faveur d’une sortie médiatique qu’elle a faite ce mardi 20 juin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a adressé…

En effet, Lockheed Martin avait annoncé en mars 2022 que ce système avait été intégré et testé avec succès. Ces tests, réalisés en collaboration avec l'Agence de défense antimissile et l'armée américaine, ont montré que le THAAD était capable d'engager efficacement une menace aérienne imitant un missile balistique.

Avec le PAC-3 MSE, le système THAAD est désormais doté d'une défense antimissile multicouche, augmentant ainsi sa capacité à repousser divers types de menaces. Le nouveau système de propulsion de l'intercepteur de missiles diffère de la version utilisée dans le système de missiles sol-air MIM-104 Patriot. Il améliore la portée de lancement et la manœuvrabilité de la munition, renforçant ainsi la défense des États-Unis et de leurs alliés dans ce monde en constante évolution.