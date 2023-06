Le maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty a, dans un communiqué rendu public, interdit les activités physiques et sportives sur des artères principales de la municipalité de la ville notamment celles allant de la Direction départementale de la Police Républicaine vers le siège de l’Assemblée nationale. « Il m’a été donné de constater que des groupes de personnes envahissent les artères principales de la ville de Porto-Novo, notamment celles allant de la Direction départementale de la Police Républicaine vers le siège de l’Assemblée, pour y exercer des activités physiques et sportives » peut-on lire dans ce communiqué.

La première autorité municipale de la capitale politique du Bénin a fait remarquer que « cette pratique, qui prend de l’ampleur, a souvent lieu les week-ends et menace la sécurité des usagers de la route ». C’est pourquoi, le Maire Charlemagne Yankoty a invité, par le même canal, ceux qui s’adonnent à cette pratique illégale à y mettre fin. Il compte à cet effet « sur le sens élevé de civisme de trous ». Profitant de la sortie de cette décision d’interdiction des activités physiques et sportives sur des artères principales de la ville de Porto-Novo, le sit-in projeté par le Parti Les Démocrates pour se tenir ce vendredi 16 juin 2023 sur l’esplanade de l’Assemblée Nationale a été interdit par l’autorité municipale de la ville de Porto-Novo.

L’interdiction de ce sit-in a suscité une vive réaction de la part de l’ancien ministre et 3ème vice-président du parti Les Démocrates, Alassane Tigri au siège départemental dudit parti à Porto-Novo. Selon Alassane Tigri, « nous sommes dans un régime de liberté. Nous sommes dans un pays qui a connu quand même la démocratie » et qu’« aujourd’hui, un simple sit-in soit interdit, cela sort du sens ».

Les autorités de la ville de Porto-Novo ont avancé comme argument pour l’interdire que c’est pour leur sécurité et celle de la population. Le 3ème vice – président du parti Les Démocrates de son côté s’inscrit en faux contre cet argument avancé par les autorités de cette ville pour leur interdire ce sit-in. Pour lui, « qu’est-ce qu’un sit-in à l’Assemblée nationale à l’esplanade peut entrainer d’insécurité pour nous-mêmes et pour la population ». Et il a ajouté par la suite que « tout est mis en œuvre pour museler » leur parti.