Le Brevet d'études du premier cycle (BEPC), session de juin 2023 démarre dès le lundi 12 juin 2023 sur toute l’étendue du territoire national. Au total 121.827candidats dont 59.327 filles et 62.500 garçons vont donc plancher pour l’examen national du BEPC. Selon les statistiques fournies par la Direction des Examens et Concours (DEC) du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, le nombre de candidats inscrits cette année à cet examen national du BEPC a connu un accroissement de 1,74 % par rapport à celui de l’année 2022.

Les 121.827candidats seront répartis dans 213 Centres de composition sur l’ensemble du territoire national. Il faut signaler qu’en ce qui concerne le nombre d’inscrits, le département de l’Atlantique vient en tête avec 31.070 candidats suivi respectivement des départements du Littoral avec 13.112 candidats, du Borgou avec 9.566 candidats et du Zou avec 8.894 candidats. Le département du Couffo avec 3.794 candidats et l’Alibori avec 3.935 candidats ferment la marche. Précisons que de façon générale, le nombre d’inscrits au BEPC a connu de 2022 à 2023 une baisse dans presque dans tous les douze départements à l’exception du Plateau avec un taux de variation de 20,10%, du Zou (6,83%) , du Mono (6,28%), de la Donga (5,61%), de l’Atlantique (3,68%) et du Borgou (0,17%).