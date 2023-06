Le célèbre comédien américain, Bill Cosby, fait face à une autre accusation d’agression sexuelle. Celle-ci aurait été commise sur l’ancienne mannequin du magazine Playboy, Victoria Valentino. Selon la presse américaine, l’accusatrice dit avoir subi une agression sexuelle de l’homme, actuellement âgé de 85 ans, dans les années 60. D’après Victoria Valentino, l’acteur a profité d’elle alors qu’elle essayait de réussir dans le milieu du cinéma. Les deux se seraient rencontrés dans un studio, suite à une audition. À ce moment, elle lui aurait parlé du décès de son fils de 6 ans. En 1969, Bill Cosby lui a proposé de lui payer une séance de spa à elle ainsi qu’à une amie après l’avoir vu pleurer.

Elle avait du mal à rester éveillée

Après le spa, Victoria Valentino a dit que le moment passé avec Bill Cosby était devenu un cauchemar. À en croire, ce dernier avait déposé à côté de leurs boissons des pilules, qui, selon lui, feront qu’elles se sentiront mieux. Après avoir pris les pilules, elle a confié avoir eu du mal à rester éveillée. C’est quand l’acteur les a reconduites à leur maison, à la demande de la femme, que celle-ci affirme avoir subi une agression sexuelle. À ce moment, selon elle, Victoria Valentino s’était sentie étourdie. Cependant, cette accusation est rejetée par le Bill Cosby.

Selon son représentant Andrew Wyatt, « les médias doivent examiner (les propos de) Victoria Valentino avec prudence et attention, car elle a changé ses récits présumés d'abus sexuels commis par M. Cosby plus de 10 à 15 fois ». Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Bill Cosby fait la une de la presse pour une agression sexuelle. Cela fera bientôt un an que l’humoriste avait été reconnu coupable d’agression sexuelle, 50 ans après les faits. Le mardi 21 juin 2022, l’homme avait été reconnu coupable, par le jury d’un tribunal de Californie, d’agression sexuelle sur une adolescente en 1975. À l’époque, la victime, Judy Huth, avait 16 ans. Selon le tribunal, elle recevra 500 000 dollars de dommages et intérêts. Bill Cosby avait été emprisonné en 2018, après une condamnation dans un autre dossier en Pennsylvanie. Il avait été libéré en 2021 après une annulation de sa condamnation, pour vice de procédure.