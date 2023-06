Le 14 juin, l'ambassadeur de Russie au Caire a annoncé officiellement que l'Égypte avait formulé une demande pour adhérer aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Cette demande témoigne de l'intérêt croissant de l'Égypte à développer ses relations économiques et commerciales avec les pays membres des BRICS, en particulier avec la Russie. L'ambassadeur a souligné que l'Égypte cherchait à développer le commerce et d'autres formes de coopération économique avec Moscou.

L'une des raisons qui motivent cette demande est le désir de l'Égypte de participer au transfert du commerce vers des monnaies alternatives, qu'il s'agisse de monnaies nationales ou de la création d'une monnaie commune au sein des BRICS. "L'Égypte a demandé à rejoindre le groupe des BRICS, parce que l'une des entreprises dans lesquelles les BRICS sont actuellement engagés est le transfert maximal du commerce vers des monnaies alternatives, qu'il s'agisse de monnaies nationales ou de la création d'une sorte de monnaie commune. L'Égypte est très intéressée par cette question", a-t-il expliqué.

Ce processus s'inscrit dans une volonté plus large de développer de nouveaux mécanismes de règlement mutuel dans les opérations commerciales. L'Égypte, en tant que pays situé en Afrique du Nord-Est, souhaite renforcer ses liens économiques avec les pays émergents des BRICS, qui jouent un rôle de plus en plus important sur la scène économique mondiale. Les BRICS représentent un marché potentiellement lucratif pour l'Égypte, offrant de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement.

Les BRICS, acronyme regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, sont une alliance économique et politique de pays émergents. Formé en 2006, le groupe des BRICS représente près de 42% de la population mondiale et environ 23% du PIB mondial. Les BRICS cherchent à renforcer la coopération entre leurs membres, à promouvoir le commerce, à stimuler les investissements et à coordonner leurs positions sur les questions mondiales. Ils ont également exprimé leur volonté de réformer les institutions financières internationales pour refléter davantage l'équilibre économique mondial. Les BRICS jouent un rôle de plus en plus influent dans l'économie mondiale et la gouvernance mondiale.