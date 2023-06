Pour demeurer jeunes, certaines personnes aux États-Unis ont recours à un produit fait à base de tissu de cadavre humain. Selon une publication faite par le média américain New-York Post, il s’agit d’un produit appelé Renuva et qui a été approuvé par la FDA en 2021. Nombreuses sont ces personnes qui ont témoigné de l’efficacité de ce produit fait à base de tissu de cadavre humain.

À en croire des témoignages qui ont été faits par des utilisateurs au média, il s’agit d’une alternative au lieu d'injecter des charges synthétiques ou leur propre graisse lorsqu'ils ont besoin de volume sur leur visage ou pour combler des fossettes ou des irrégularités sur le corps. On retient d’une confidence faite au média Dr Darren Smith, un chirurgien plasticien certifié par le conseil d'administration de Midtown, que la récolte de la propre graisse d'un patient est moins coûteuse que Renuva et ne nécessite qu'une procédure rapide avant l'injection.« La société n'annonce pas exactement le fait qu'elle est dérivée de cadavres », a tout de même précisé le professionnel.

Plusieurs personnes ont déjà réussi à rajeunir leur visage ou une partie de leur corps en utilisant ce produit. C’est le cas par exemple de Noelle, une esthéticienne de 55 ans qui vit à Jersey City. « J'avais l'impression que mes mains révélaient mon âge, mais après un traitement, elles ont définitivement l'air plus jeunes et plus lisses. Il s'est débarrassé de cette crêperie », a-t-elle confié. Une autre personne du nom de Dianne Stasi a également fait des confidences sur ce produit. « Mon remplissage régulier n'a duré que quatre à six mois, mais ils disent que cela pourrait durer des années », a-t-elle déclaré à propos de la procédure, qui a coûté 3 000 $.