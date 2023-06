Au cœur de l'Afrique de l'Est, le Rwanda est un pays qui, malgré son histoire tragique marquée par le génocide de 1994, affiche aujourd'hui une remarquable performance économique. En effet, selon l'Institut national de la statistique, le Rwanda a connu une augmentation de son Produit Intérieur Brut (PIB) de 9,2% au premier trimestre 2023, en comparaison à la même période en 2022. Cela témoigne d'une résilience économique et d'une stabilité politique impressionnante, alimentées par un processus de développement ambitieux et une population résolument tournée vers l'avenir.

Le secteur des services est l'un des moteurs essentiels de cette croissance. Contribuant à 44% du PIB, l'hôtellerie, la restauration, le commerce de gros et de détail, ainsi que les communications ont vu leurs activités s'accroître. Cela est également en lien avec l'émergence d'un tourisme de plus en plus dynamique. Des événements internationaux, tels que la conférence WomenDeliver ou le sommet du Conseil mondial du voyage et du tourisme, attirent des milliers de participants et contribuent à la renommée du Rwanda sur la scène internationale.

Enfin, le Rwanda se distingue par son économie innovante. Considéré comme l'économie à bas revenus la plus innovante d'Afrique selon l'indice mondial de l'innovation, le pays a su faire de ses défis une force pour créer une économie durable et résiliente. Ainsi, malgré les difficultés qu'il a dû surmonter, le Rwanda est devenu un modèle de développement économique et social pour le continent africain.

Image ternie

Cependant, malgré cette belle trajectoire économique, le Rwanda se trouve au cœur d'une controverse avec son voisin, la République Démocratique du Congo (RDC), ce qui ternit quelque peu son image sur la scène internationale. Cette discorde, qui remonte à des décennies, est principalement liée à des questions de sécurité et de souveraineté, exacerbées par des accusations mutuelles d'ingérence et de soutien à des groupes rebelles. Malheureusement, ces tensions ont des conséquences négatives sur la perception extérieure du Rwanda, occultant parfois les avancées notables qu'il a réalisées en matière de développement économique et social. Il est donc essentiel pour le Rwanda de chercher des solutions diplomatiques à ce conflit, afin de préserver sa réputation et de continuer à attirer investisseurs et touristes.