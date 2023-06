Dans le cadre de la session 2023 des examens du Certificat d'Etudes Primaires (CEP), les compositions démarrent ce lundi 5 juin 2023 et prendront fin le 8 juin prochain. Pour le bon déroulement des épreuves et particulièrement au nord du Bénin en proie à l'insécurité djihadiste, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité des candidats ainsi que celle de tous les acteurs impliqués dans ces examens.

Les examens du Certificat d'Etudes Primaires (CEP) de cette année interviennent dans un contexte sécuritaire caractérisé par la psychose engendrée par les attaques terroristes enregistrées dans la zone septentrionale du pays. Conscient de la gravité de la situation, le gouvernement béninois a pris les dispositions nécessaires. ‹‹ Le gouvernement sous l'autorité de son chef a prévu un dispositif sécuritaire spécial tout autour et à l'intérieur de chaque centre ouvert dans les départements de l'Alibori, du Borgou, de l'Atacora et de la Donga, en vue de permettre à tous les candidates et candidats issus de ces quatre départements, de pouvoir composer avec la quiétude, la confiance et l'assurance requises ››, rassure le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou.

La mairie de Cotonou n'est pas restée en marge des préparatifs des examens du CEP. En prélude aux compositions, des travaux dirigés gratuits ont été organisés pour le renforcement des capacités des candidats du département du Littoral. Les routes menant aux centres de composition ont été aménagées, des salles de classes ont été réfectionnées et de nouvelles ont également été construites et mises à disposition des écoles. Le maire de Cotonou Luc Atrokpo invite tous les candidats au calme et à la concentration durant toutes les compositions. ‹‹ Soyez sereins, donnez le meilleur de vous-mêmes ››, affirme t-il à l'endroit de tous les candidats.