L'essence de contrebande, communément appelée “kpayo” a connu une flambée dans la ville de Cotonou depuis le mardi 30 mai 2023. Laquelle flambée est une conséquence immédiate de la décision du nouveau président nigérian Ahmed Bola Tinubu de supprimer les subventions accordées au carburant dans son pays. À cause de cette situation, plusieurs secteurs d'activité sont au ralenti au Bénin, notamment à Cotonou et ses environs.

Hyppolite Hounsou est un conducteur de taxi-moto. Il a confié qu'il ne gagne plus assez d'argent après ses dures journées de travail, à cause de la cherté de l'essence et la pénurie d'essence dans certaines stations. À ses dires, les clients ne veulent pas comprendre que l'essence coûte plus cher actuellement. Donc, ils insistent pour payer les mêmes prix d'autrefois pour parcourir les mêmes distances. Ses collègues et lui perdent souvent beaucoup de temps dans les stations d'essence et des fois, pour ne pas être servis.

Bénin : les ministres de la Confemen en conclave à Cotonou Les ministres de la Conférence l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (Confemen) se sont réunis Cotonou le mardi 20 juin 2023 afin d’évaluer…

‹‹ Nous perdons beaucoup de temps pour ne rien trouver à la fin. Ils disent que c'est fini ››, a-t-il déploré. Il a ajouté que certains clients leurs disent qu'ils préfèrent parcourir une certaine distance en marchant avant de prendre un taxi-moto en vue de diminuer leurs dépenses. Les confidences de V. une apprentie couturière confirme les propos de Hyppolite. Ces derniers jours, V. se rend toujours à son lieu d'apprentissage en retard. La cause de ses retards répétés est selon elle, la flambée du prix de l'essence.

‹‹ Les zem ont augmenté le prix. Je quitte Agla pour ‹‹ petit-à-petit 2 ››. Je payais 250 FCFA pour mon déplacement. Mais depuis quelques semaines, les conducteurs de taxi-moto disent 400 FCFA. Je n'ai pas assez d'argent, donc je marche un peu avant de prendre zem. C'est indépendant de ma volonté. Mais, je n'ai pas encore trouvé une autre manière de gérer cette situation ››, a déclaré la jeune femme. ‹‹ Quand on prend le cas entreprise, il faut les groupes électrogènes pour le relai en cas de coupure de courant. Ça veut dire alors que nous aurons des difficultés à nous procurer de l’essence ou du gasoil qui coûtent chers actuellement. La conséquence est le blocage de plusieurs secteurs d'activité ››, a expliqué Émile un enseignant d'anglais.

Mais l'éducateur Émile se préoccupe d'avance de la prochaine rentrée des classes. Il pense que si le gouvernement ne trouve pas immédiatement une solution adéquate relativement au problème du carburant, les apprenants ainsi que les éducateurs seront en retard à l'école. ‹‹ L'école va commencer bientôt. Et ce problème de carburant va retarder tout le système parce que les apprenants n'auront pas beaucoup d'argent pour prendre zem. La queue qu'on fait dans les stations d'essence va causer le retard des apprenants et aussi des enseignants ››, a-t-il conclu.