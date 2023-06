Les sanctions économiques à part entière imposées à Pékin par les pays du Groupe des 7 dans le cas d'une guerre contre Taïwan pourraient avoir un impact financier massif sur l'économie mondiale. Selon un rapport publié récemment par l'Atlantic Council et Rhodium Group, ces sanctions pourraient entraîner des coûts colossaux de l'ordre de 3 000 milliards de dollars américains, ce qui équivaut presque à la production annuelle de la Grande-Bretagne. Le rapport, intitulé "Sanctioning China in a Taiwan Crisis: Scenarios and Risks", est une tentative de démêler les outils potentiels, les coûts et les options en cas de tentative de prise de Taïwan par la force.

Il tire notamment des enseignements de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine en 2022, dont l'économie est dix fois plus petite que celle de la Chine et moins intégrée à l'échelle mondiale. Selon Charlie Vest, directeur associé de Rhodium et co-auteur du rapport, "les coûts de l'escalade dans le détroit de Taïwan sont si élevés pour tout le monde". Il souligne ainsi l'importance pour les acteurs concernés de réfléchir et de comprendre les implications de telles actions. Le rapport décrit trois principales cibles des sanctions du G7 en cas de tentative de prise de Taïwan par la force : le secteur financier chinois, les industries liées à l'armée chinoise, ainsi que les individus ou entreprises associés aux dirigeants militaires et politiques de Pékin.

Les sanctions financières, les contrôles des exportations et d'autres mesures punitives pourraient être utilisés par le G7, avec pour objectif de nuire davantage à la Chine qu'à l'Occident. Cependant, les sanctions économiques ne sont pas garanties de réussir, en particulier lorsqu'elles impliquent de grandes puissances. Selon Martin Chorzempa, chercheur principal au Peterson Institute for International Economics, les sanctions économiques ne sont couronnées de succès que dans environ un tiers des cas, et encore moins lorsqu'elles impliquent des pays de grande envergure.

Il les compare même à une "destruction mutuellement assurée", évoquant ainsi les risques liés à une escalade des tensions. De plus, les sanctions prennent du temps pour avoir un réel impact, potentiellement plus longtemps qu'une guerre réussie. Dans ce cas, leur objectif deviendrait davantage punitif. De plus, plus les sanctions sont en place depuis longtemps, plus il devient facile pour les entreprises et les pays visés de s'adapter, de contourner les échanges et de trouver des solutions alternatives, comme cela a été observé dans le cas de la Russie.

Le conflit entre la Chine et Taïwan constitue l'un des défis géopolitiques. Depuis des décennies, la Chine revendique la souveraineté sur Taïwan, considérant l'île comme une "province rebelle", tandis que Taïwan maintient son indépendance de facto. Les enjeux sont multiples, allant des questions politiques et territoriales aux implications économiques et sécuritaires.