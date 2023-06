Selon une analyse de The Independent basée sur des données de dédouanement, la Russie a peut-être trouvé une manière ingénieuse de contourner les sanctions internationales. La Russie semble racheter des équipements militaires qu'elle a auparavant exportés vers l'Inde et le Myanmar, probablement dans le but d'améliorer l'efficacité d'anciennes armes susceptibles d'être utilisées en Ukraine. De l'Inde, le Bureau de Design de Construction de Machines (NPK KBM) russe, chargé de la production de missiles du pays, a acheté six composants pour des viseurs nocturnes de missiles sol-air pour un montant de 150 000 dollars entre août et novembre de l'année dernière.

Ces achats, effectués auprès du ministère de la Défense indien, révèlent la profondeur des relations militaires entre l'Inde et la Russie. Cependant, aucun enregistrement n'indique que ces articles ont été renvoyés en Inde depuis le début de l'année jusqu'en mars. En outre, UralVagonZavod, le fabricant de chars de l'armée russe, a importé des produits militaires du Myanmar pour une valeur de 24 millions de dollars en décembre dernier, y compris 6 775 télescopes de visée et 200 caméras destinés à être installés dans des chars.

Ces actions semblent être une tentative de la Russie de contourner les sanctions internationales qui ont restreint sa capacité à se procurer des technologies occidentales essentielles. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également souligné que la Russie dépend d'un réseau de fournisseurs pour éviter les sanctions internationales et poursuivre la construction de son arsenal de missiles.

La découverte de ces stratégies suggère que la Russie emploie des moyens créatifs pour esquiver les restrictions et poursuivre ses ambitions militaires malgré les sanctions. Cela soulève des questions sur la responsabilité des nations qui fournissent ces composants à la Russie, et sur l'efficacité à long terme des sanctions en tant que moyen de dissuasion.