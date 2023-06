Nicholas Scott Cannon, plus connu sous le nom de Nick Cannon est un rappeur, scénariste, acteur, présentateur, producteur de musique et producteur exécutif de films américain. Ces dernières semaines, le rappeur américain fait parler de lui qui est le père de 12 enfants avec six femmes différentes. Récemment, il a affirmé qu'il a eu une vision selon laquelle il aurait beaucoup d'enfants. Cannon a décrit l'incident lors d'une conversation avec la podcasteuse Laura Berman, une thérapeute ainsi qu'une animatrice de podcast, pour un épisode de "The Language of Love with Dr. Laura Berman". L'épisode a été diffusé mercredi.

Berman a parlé à Cannon des visions qu'il a eues et lui a demandé si Dieu lui avait dit d'avoir "tous ces bébés". Cannon a répondu qu'il avait eu un moment où il communiait avec un esprit. "C'est presque comme quand vous avez ces manifestations ou même ces visions, si c'est ce que nous voulons les appeler, c'est comme si tout cela prenait maintenant sens", a déclaré Cannon à Berman. "Vous les obtenez en morceaux, ou ils sont fragmentés", a-t-il dit des visions qu'il avait eues sur la paternité, expliquant que les visions n'étaient jamais arrivées comme une "conversation avec le Père Abraham".

Selon la Bible, Dieu a promis de faire de Père Abraham le "père d'une multitude de nations". "Je n'ai jamais entendu cette clarté, mais j'ai entendu quelque chose comme : 'Hé, tu seras le père de beaucoup. Ta grande influence, ta lignée, ta descendance accomplira de grandes choses'", a déclaré Cannon. "J'ai eu la vision que mon nom sera aussi grand que celui des Rockefeller", a ajouté Cannon. Cannon a également déclaré à Berman que certaines des femmes avec lesquelles il a eu des enfants sont monogames avec lui, tandis que d'autres veulent simplement être coparents.

Cannon n'a pas précisé quelles femmes étaient monogames et lesquelles ne l'étaient pas. Cannon a déjà déclaré qu'il était non-monogame. Mais il a ajouté que sa préférence est que les mères de ses enfants attendent que ces derniers soient un peu plus âgés avant de s'engager dans des relations monogames avec d'autres personnes. "J'espère que cela se produira un peu plus tard, une fois que vous aurez compris ce à quoi ressemble notre structure parentale", a déclaré Cannon lors du podcast.

Cannon a également déclaré qu'il serait un peu "inquiet" si les mères de ses enfants semaient leurs "champs sauvages" et étaient "dehors dans les rues". Cependant, Cannon a ajouté lors du podcast qu'il n'apprécie pas d'être appelé "dick de la communauté" et d'être moqué pour avoir autant d'enfants.