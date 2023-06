Deux (02) Nigérians ont été interpellés à Ekpè dans la Commune de Sèmè-Podji située dans le département de l’Ouémé par les Forces de l’Ordre. Ils ont été arrêtés avec huit (08) jeunes femmes. Auditionnés et présentés au Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Mario Mètonou, ces deux (02) Nigérians ont été placés sous mandat de dépôt. Ces derniers étaient sur le point d’introduire les huit (08) jeunes femmes dans un réseau de prostitution.

Les mis en cause, selon des sources bien introduites, appartiennent à un réseau international de prostitution qui établit de fausses cartes consulaires aux femmes. La tranche d’âge de ces femmes est comprise entre 21 et 33 ans. Une fois que ce réseau international de prostitution ait confectionné ces fausses cartes consulaires à ces femmes, celles-ci sont ensuite convoyées en qualité de travailleuse de sexe dans divers pays dont la Lybie et le Nigéria. Or, ce comportement des Nigérians est sévèrement puni par les lois en vigueur dans notre pays. Il faut signaler que le procès de ces Nigérians qui liment déjà leurs dents en prison aura lieu le 17 juillet 2023.