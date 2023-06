La séance plénière de l’Assemblée nationale qui s’est tenue hier mardi 13 juin, pour désigner les représentants des députés béninois dans les différents parlements régionaux, s’est soldée par le rejet par le parti de l’opposition Les démocrates du rapport proposé par la Commissions des lois. Les députés de la 9ème législature se sont retrouvés à nouveau ce mardi 13 juin 2023 en séance plénière au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, ceci pour désigner leurs représentants au sein des parlements régionaux (parlement panafricain, parlement de la Cedeao et Cip-Uemoa).

Après la lecture du rapport produit par la Commission des lois présidée par l’honorable Orden Alladatin, les députés ont été conviés à se prononcer sur ce rapport qui a fait une proposition de clé de répartition des postes à pourvoir au sein de ces parlements régionaux. Selon la clé de répartition proposée par la Commission d’Orden Alladatin, il ressort que le parlement béninois compte 3 entités à savoir : une majorité constituée de l’Union progressiste Le Renouveau (Up R) et deux minorités faites du Bloc Républicain et du parti Les Démocrates.

Une règle de trois sera donc appliquée pour pourvoir les postes dans chacun des parlements régionaux. Passé au vote, les 28 députés du parti Les Démocrates ont rejeté le rapport. Pour le président du parti de la Flamme, Eric Houndété , « ce rapport est très mauvais. Faisons tout pour le cacher afin que nos étudiants n’aient accès à ça». Le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourénou Atchadé a par contre constaté « avec beaucoup de regret, que la 9ème législature devient un prolongement de la 8ème législature ».

Rendez-vous à la Cour Constitutionnelle

Dans son explication du vote, le député Eric Houndété a laissé entendre qu’il donne rendez-vous à la majorité parlementaire devant la Cour constitutionnelle qu’il entend saisir sur la question. Un nouveau dossier donc qui sera tranché par les 7 nouveaux sages de la Haute juridiction en matière constitutionnelle qui ont prêté serment le 6 juin 2023 devant entre autres le président de la République Patrice Talon. En voulant rester fidèle à leur vote, Les Démocrates n’ont déposé aucune liste pour siéger aux parlements régionaux. La majorité présidentielle a par contre poursuivi la désignation de l’Assemblée nationale dans les parlements régionaux.

69 députés tous de la mouvance présidentielle ont voté pour leurs collègues choisis pour représenter l’institution dans ces parlements régionaux. Ainsi le Bénin sera représenté au parlement de la CEDEAO par Ahoumènou Cécile, Adomahou Jérémie, Issa Salifou et Bako Arifari Nassirou. Agbodjetin Justin, Aikole Rogatienne, Fagnon Nicaise et Dagniho Rosine vont représenter l’Assemblée nationale au parlement panafricain. Pour ce qui concerne le comité interparlementaire de l’UEMOA (CIP-UEMOA), Allossohoun Richard, Fatouma Tony Gniré Guimba, Yempabou Jacques et Sokpoekpe Nathanael sont les députés choisis pour représenter le pays.