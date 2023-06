Après les informations en lien avec les bases d’espionnage de la Chine à Cuba, le Wall Street Journal a lancé une nouvelle bombe. En effet, selon le média américain, la Chine serait en train de prévoir mettre en place un nouveau centre d'entraînement militaire conjoint à Cuba. Le WSJ s’est en effet basé sur des confidences qui ont été faites par des responsables américains actuels et anciens. Les installations militaires pourraient être installées à quelques kilomètres seulement des frontières américaines.

Ceci se situerait sur les côtes de la Floride et permettrait effectivement à la Chine de stationner des troupes juste à la porte du Sunshine State. Le journal américain n’a tout de même pas donné plus de détails sur cette information. Selon Politico, un autre média américain, la Maison-Blanche aurait déjà évoqué le sujet avec les dirigeants cubains et chinois. Les différentes négociations seraient tout de même toujours en cours. Du côté de la Chine, un responsable de la diplomatie indique ne pas avoir connaissance desdites négociations.

« Nous espérons que les parties concernées consacreront leur temps et leurs efforts à faire des choses qui favorisent la confiance mutuelle et la paix, la stabilité et le développement régionaux », a déclaré, lors d’une conférence de presse, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. Cette nouvelle information intervient quelques jours seulement après la publication de l’article du Wall Street Journal qui indiquait, en effet, que la Chine et Cuba étaient arrivés à un accord secret.

Pékin devrait installer dans ce pays une base d’espionnage. Se basant sur des informations rapportées par des responsables américains ayant connaissance de renseignements classés confidentiels, le média évoque l’accord qui stipule que la Chine devait verser « plusieurs milliards de dollars » à Cuba pour obtenir l'autorisation d'installer sa base sur l'île. L’objectif serait d’arriver à espionner les États-Unis.