L'exploit des Guépards du Bénin, ce samedi 17 juin 2023, au stade de l'Amitié Général "Mathieu Kérékou" de Kouhounou, a été entaché par un incident malheureux qui a fait 32 victimes. Selon Bip radio, parmi ces victimes, 17 ont été évacuées à l'hôpital, mais malheureusement 2 ont perdu la vie. Les 15 autres personnes ont été prises en charge sur les lieux du drame. Les circonstances de cet événement tragique ne sont pas encore élucidées.

Suite à ces incidents malheureux, la Fédération béninoise de football (FBF) a publié un communiqué daté du 18 juin 2023, annonçant avoir appris "avec beaucoup de tristesse le décès de supporters lors du match Bénin # Sénégal". C'est pourquoi, selon ce communiqué, le président de la FBF, Mathurin de Chacus, au nom du comité exécutif, présente ses "condoléances les plus attristées aux familles en deuil" et souhaite que "les âmes des défunts reposent en paix". Il a également déclaré que "la FBF souhaite un prompt rétablissement aux autres supporters blessés qui se trouvent à l'hôpital" et a ajouté : "Union de prière".