Dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), les Guépards du Bénin ont été tenu en échec, ce samedi 17 juin 2023 au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou par les Lions de la Téranga du Sénégal sur un score de parité de 1 but partout. Le but béninois a été marqué par le jeune Abdoul Rachid Moumini à la 78ème minute d’une superbe frappe de loin et celui du Sénégal par Abdoulaye Seck à la 43ème minute de jeu.

Toujours dans le groupe du Bénin, le Mozambique a quant à lui, battu ce dimanche 18 juin 2023 le Rwanda sur ses installations par le score de 2 buts à 0. Avec ces deux résultats dans le groupe L, le Sénégal déjà qualifié pour la phase finale de la Can2023 a désormais 13 points. Il est immédiatement suivi du Mozambique (2ème) avec 7 points, du Bénin (3ème) avec 5 points et du Rwanda (4ème) avec 2 points.

Bénin : Les dates de la proclamation des résultats du CEP et du BEPC connues L’examen du Brevet d’Etude de premier cycle (Bepc) session unique de juin 2023 a pris fin le mercredi 14 juin dernier. Après la fin de…

Le Bénin condamné à l'exploit à Maputo

Le Rwanda étant définitivement éliminé de la course à la qualification pour la Can 2023, les Béninois sont condamnés à gagner le Mozambique lors de la 6ème journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023. C’est pour cela que les poulains de Gernot Rohr feront un déplacement périlleux à Maputo en Mozambique en septembre prochain. Tout autre résultat des Guépards du Bénin en terre mozambicaine les mettra définitivement out de cette qualification. Sur sa page Facebook après le match Bénin # Sénégal de ce 17 juin 2023, Stéphane Sessègnon a lancé en ses termes un message important à ses coéquipiers et au peuple béninois : « Restons unis, déterminés et focus. Nous pouvons encore ».

Lors d’une interview qu’il a accordé à une station de radio privée de la place la semaine dernière, il a déclaré qu’« après l’enjeu, on sait que sur les deux matchs, le match le plus important sera celui contre le Mozambique » et que c’est à eux « de tout faire pour aller chercher la qualification même si ce ne sera pas facile ». Quant au sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, il a indiqué le 6 juin 2023 au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » lors de la publication de sa liste que c’est le dernier match contre le Mozambique à Maputo « qui fera la différence ». Car selon lui, « on peut toujours se qualifier en gagnant contre le Mozambique ».

Classement du groupe L

1er : SENEGAL : 13 points (GD : +8)

2ème : MOZAMBIQUE : 7 points (GD : -2)

3ème : BENIN : 5 points (GD : 0)

4ème * RWANDA : 2 points (GD : -5)