Festival de Cadeaux, c’est la dernière trouvaille de Cana+ pour fidéliser et récompenser ses clients. Les premiers gagnants, cinq au total ont reçu un an d’abonnement à la formule tout Canal+. Ils sont reçus leurs récompenses le mercredi 31 mai passé à la boutique Canal+ de St Michel au cours d’une conférence de presse organisée à cet effet. Le Festival Canal+ a bien l’air d’une saison d’abondance. Conçu par le groupe Canal+, il vise à combler toutes les familles béninoises. Le Festival Canal+, c’est des cadeaux en abondance pour toutes les familles béninoises.

Tous les abonnés sont concernés par ce festival une fois qu’ils s’abonnent ou se réabonnent du 25 Mai au 30 Juin 2023. Afin de prouver l’effectivité de ce projet, les 5 premiers gagnants d’un abonnement d’un an à la formule Tout Canal+ sont récompensés. Il s’agit du 300e abonné des jours 25, 26, 27, 28 et 29 Mai. Les conditions de l’offre ont été présentées par Me Brice Topanou, huissier de justice. Pour cela, il a rappelé qu’il est établi un répertoire de toutes les personnes qui s’abonnent par jour. Il s’agit de ceux qui s’abonnent pour la toute première fois et de ceux qui passent d’une formule à une formule supérieure. C’est dans ce lot, qu’il est choisi, chaque jour, le 300e abonné à qui Canal+ offre un an d’abonnement à Tout Canal+. Mais le Festival ne s’arrête pas là. D’autres surprises seront accordées tout au long du mois de Juin.

La responsable secteur-Ouest de Canal+, Sonia Alonomba, Responsable secteur Sud-Ouest Canal+ Bénin, a affirmé que le Festival Canal+ est une programmation riche et variée pour satisfaire les besoins de toute la famille, une programmation 100% de toutes les envies. Elle passera en revue le riche programme par Canal+. On peut citer la finale de l’Uefa Champions League, les dernières journées des championnats de football, la NBA, la Formule 1…, des séries inédites comme « 4 Mariages, une nuit de noces », «Tulsa King » de Sylvester Stallone, « 24H Chrono » avec Jack Bauer, sans oublier les chaines de jeunesse et Nathan+, à la fois ludiques et éducatives, en cette période de début des vacances. La condition pour profiter de tout ce festival de cadeaux, rappelle Sonia Alonomba, c’est juste de se réabonner à sa dernière formule et Canal+ offre 15 jours à la formule Tout Canal+. Même ceux dont les abonnements sont coupés, il leur suffit de se réabonner à leur dernière formule pour profiter des 15 jours offerts à Tout Canal+.

Le décodeur à 1000 FCFA

Le festival propose d’autres formes d’offres pour soulager les clients. Ainsi, pendant tout le mois du Festival, Canal+ a prévu que l’autre offre alléchante annoncée par Armel Guigma, Responsable secteur Cotonou, c’est le prix du décodeur. Il est cassé et passe à 1000 FCFA à partir de la formule Evasion au lieu de 5000F. Ce qui veut dire qu’avec 11 000 FCFA, le nouvel abonné part avec tout le kit complet plus un abonnement à la formule Evasion. Et ce n’est pas tout. Pour l’installation de son équipement, il aura juste à payer 2000 FCFA au lieu de 4000 FCFA. Il bénéficiera d’une offre 6 mois de garantie sur l’installation et 1 an de garantie pour le matériel. Barnes Pemen Vidjannagni, responsable communication de Canal+, il s’agit d’un Noël avant l’heure à Canal+ Bénin. C’est aussi les 30 ans de Canal+ célébrés l’année dernière qui se poursuivent cette année sous la forme d’un Festival. C’est un moment de réjouissance, de récompense, de célébration et de divertissement que Canal+ offre à toute sa grande famille, selon Barnes Pemen Vidjannagni.