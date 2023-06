Le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX et propriétaire de Twitter, a repris mercredi sa place de personne la plus riche du monde, d'après le classement de référence des milliardaires réalisé par le groupe financier américain Bloomberg. Il est ainsi repassé devant le Français Bernard Arnault, qui lui avait chipé pour la première fois la place de numéro un en décembre 2022. Le fantasque milliardaire d'origine sud-africaine, est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 192 milliards de dollars (180 milliards d'euros), selon les calculs de Bloomberg, contre 187 milliards de dollars (175 milliards d'euros) pour Bernard Arnault, le président-directeur général de LVMH.

Cette évolution marque un retour triomphal pour Elon Musk, qui a connu une ascension fulgurante au sommet de la liste des milliardaires mondiaux. La fortune d'Elon Musk a été principalement générée grâce à ses activités dans le secteur des technologies et de l'espace. En tant que PDG de Tesla, il a révolutionné l'industrie automobile avec les voitures électriques de la marque, propulsant ainsi Tesla au rang de leader mondial de la mobilité électrique. De plus, en tant que PDG et fondateur de SpaceX, Musk joue un rôle essentiel dans la conquête de l'espace et ses secrets. Il ambitionne de rendre l'exploration de l'espace plus accessible.

Mais les succès d'Elon Musk ne s'arrêtent pas là. Devenu propriétaire de Twitter récemment, il est devenu une personnalité incontournable sur les réseaux sociaux, où il compte des millions de followers. Ses tweets, souvent controversés et imprévisibles, font régulièrement la une des médias et suscitent de vifs débats. Sa capacité à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir ses entreprises et partager ses idées lui a valu une immense popularité, ainsi que des critiques. Ces derniers mois il est engagé dans la course pour le titre de l'homme le plus riche du monde

Elon Musk a détrôné il y a quelques mois Jeff Bezos qui régnait en maître dans le classement des grosses fortunes de notre planète. Il a lui même été détrôné par le français Bernard Arnault. Il y a quelques jours, nous annoncions dans un précédent article que Elon Musk se rapprochait de Bernard Arnault (#1) après une grosse perte. Selon les informations du Bloomberg Billionaires Index, le patron du géant mondial du luxe, LVMH, avait perdu 11,2 milliards de dollars, hier mardi 23 mai 2023. Une perte qui a resserré l'écart dans la première et la deuxième fortune du monde. Finalement Elon Musk a repris la tête du classement