Un tribunal français a confirmé le paiement d’une somme importante comme amende dans une affaire de corruption impliquant deux sociétés françaises. Selon les informations de la presse française, il s’agit de Technip Energies et TechnipFMC qui ont payé une amende de 208,9 millions d’euros dans plusieurs dossiers de corruption au Ghana et en Guinée Équatoriale en 2008 et 2012. Les deux groupes qui appartenaient à Technip SA, avaient annoncé leur approbation concernant une Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), qui a été validée dans la matinée d’hier mercredi 28 juin 2023.

Les fonds remis à 3 dirigeants étatiques

La justice française a confirmé le paiement par les deux sociétés de 179,45 millions d’euros et 29,45 millions d’euros, dans le but d’éviter des poursuites judiciaires dans ces dossiers de corruptions. « En 2008, un projet d’aménagement et d’exploitation d’un champ pétrolifère dans les eaux du Ghana a amené des salariés de Technip France à recruter un intermédiaire pour faciliter » l’obtention du contrat, « qui faisait appel à un tiers rémunéré », un agent commercial, qui a remis « une partie des fonds à trois dirigeants étatiques » ghanéens, a notamment déclaré le président du tribunal judiciaire Stéphane Noël.

Il a également ajouté que dans le même temps, un projet d’exploitation de gaz et de pétrole, en Guinée équatoriale, a amené Technip France à recourir au « même intermédiaire ». Celui-ci disait avoir de bons liens avec un membre de la famille d’un secrétaire d’État du pays. Rappelons que ce n’est pas la première fois que TechnipFMC est cité dans une affaire de corruption. Le groupe avait payé, en 2019, une amende de 296 millions de dollars afin de mettre un terme à plusieurs poursuites au Brésil et aux États-Unis, pour corruption de responsables irakiens et brésiliens.