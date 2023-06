Le 25 juin a marqué une étape décisive pour la Chine dans le domaine de l'énergie renouvelable. En effet, la centrale photovoltaïque (PV) de Kela, la plus grande et la plus haute centrale hydroélectrique et photovoltaïque complémentaire du monde, a commencé à produire de l'électricité. Située dans le bassin du fleuve Yalong, dans la province du Sichuan, cette installation révolutionnaire symbolise l'ambition énergétique de la Chine et son engagement en faveur de la sécurité énergétique et de la réduction des émissions de carbone.

L'exploitation officielle de la centrale de Kela marque une première mondiale en matière d'énergie renouvelable. Cette initiative a permis de concrétiser l'opération complémentaire entre l'hydroélectricité et le photovoltaïque à une capacité de plus d'un million de kilowatts. Ce projet révolutionnaire est une réponse directe à l'effort de la Chine pour garantir sa sécurité énergétique et atteindre son double objectif en matière de carbone.

En outre, l'immensité du projet est à la hauteur de son ambition. En effet, le site de la centrale s'étend sur une superficie d'environ 16 millions de mètres carrés, soit l'équivalent de 2000 terrains de football standard. Le projet a été déployé dans la partie ouest de Kela, dans le comté de Yajiang, où les altitudes varient entre 4000 et 4600 mètres.

Enfin, l'aspect le plus impressionnant de la centrale de Kela est peut-être son emplacement à haute altitude. Le point culminant du projet se situe à près de 1000 mètres plus haut que Lhassa, la capitale de la région autonome du Tibet. En implantant cette installation énergétique à une telle hauteur, la Chine montre sa détermination à exploiter chaque opportunité géographique pour atteindre ses objectifs énergétiques ambitieux. Cette réalisation impressionnante illustre parfaitement le potentiel de l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et positionne la Chine en tant que leader mondial dans ce secteur.