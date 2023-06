Le sélectionneur national des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a dévoilé ce mardi 06 juin 2023 lors d’une conférence de presse au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou, la liste des 25 joueurs qui vont affronter le 17 juin 2023 à Cotonou, les Lions de la Téranga du Sénégal. Dans ses propos, le technicien franco-allemand a levé un coin de voile sur la stratégie qu’il va adopter face à la redoutable machine sénégalaise. « Face au Sénégal on veut jouer. On est à la maison. On n’a pas de complexe. On sait que ça va être difficile mais, il faut jouer avec des fondations solides », a déclaré Gernot Rohr.

Il a laissé entendre que «si vous voulez jouer et vous jetez tout de suite dans la gueule du loup, ça ne va pas être facile ». C’est pourquoi, il a fait savoir qu’«il faut d’abord avoir une bonne assise défensive». L’entraineur national du Bénin a reconnu qu’« on a beaucoup plus de joueurs offensifs qui jouent au haut niveau que défensifs». C’est pour cela qu’il veut à travers sa pensée, miser plus sur les jeunes pour mettre en difficulté l’équipe sénégalaise. Il pense à cet effet, « avoir une équipe conquérante qui peut procéder par des attaques rapides ». Mais dit-il, « on n’est pas prétentieux et on ne pense pas pouvoir dominer, avoir une position de balle de 80% contre le Sénégal ». Pour lui, ce qui compte c’est l’efficacité, essayer quand on a le ballon avec des attaques rapides afin de les mettre en difficulté.

Le sélectionneur national a tenu aussi à préciser que c’est le dernier match contre le Mozambique à Maputo « qui fera la différence ». Car selon lui, « on peut toujours se qualifier en gagnant contre le Mozambique ». Par rapport à la rencontre contre le Sénégal, il a précisé que « ce n’est pas encore décisif pour la qualification ». Il n’a pas manqué de signaler que « généralement quand vous jouez contre une équipe meilleure que vous, vous attendez beaucoup des jeunes, et il faut leur permettre de gagner du temps pour leur apprentissage et pour l’intégration dans l’équipe ».