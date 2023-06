Dans l'univers opulent de la richesse, certaines femmes ont su tracer leur propre chemin, engrangeant des fortunes considérables par leur ingéniosité et leur détermination. Forbes, le magazine américain bien connu pour ses listes de classement financier, vient de publier sa liste des femmes autodidactes les plus riches du monde en 2023. Leur richesse, selon Forbes, est le résultat de leur travail acharné, de leur talent, et d'une maîtrise stratégique dans des domaines aussi variés que la musique, la mode, la technologie, les médias et la beauté.

Première sur notre liste, Oprah Winfrey, qui est non seulement une figure incontournable des médias, mais également la femme autodidacte la plus riche du monde, avec une valeur nette de 2,5 milliards de dollars. La reine des médias n'a pas seulement bâti une énorme fortune à travers ses activités dans la télévision, mais elle a également investi intelligemment dans l'immobilier, notamment à Maui, en Californie et au Wyoming.

En deuxième position, on retrouve Sheryl Sandberg, l'ancienne directrice de l'exploitation de Facebook, maintenant connue sous le nom de Meta, avec une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars. Sandberg, économiste de formation, a acquis une renommée mondiale non seulement pour son rôle clé dans l'évolution de Facebook, mais aussi pour son militantisme pour les femmes dans le monde du travail.

Rihanna, la chanteuse et actrice barbadienne, figure en troisième position, avec une valeur nette de 1,4 milliard de dollars. Ayant fait un nom dans le monde de la musique, Rihanna a transformé sa renommée en une entreprise de beauté à succès, Fenty Beauty, qui a doublé son chiffre d'affaires en 2022.

Kim Kardashian, connue pour son rôle dans une série de télé-réalité et son entreprise de vêtements de forme, Skims, se classe quatrième avec une fortune de 1,2 milliard de dollars. Bien que sa société ait subi une baisse de valeur, sa diversification dans d'autres domaines tels que l'investissement et les soins de la peau a contribué à maintenir sa position parmi les femmes autodidactes les plus riches.

Enfin, à la cinquième place, nous avons Tory Burch, une créatrice de mode américaine dont la marque éponyme a vendu environ 1,75 milliard de dollars de vêtements, parfums et chaussures en 2022. Avec un réseau de 370 magasins dans le monde, Burch est déterminée à étendre sa marque et son influence, et sa valeur nette est maintenant estimée à 1 milliard de dollars.

Ces cinq femmes démontrent que le succès peut être atteint par des voies diverses et variées, que ce soit à travers la musique, la mode, la technologie, les médias ou la beauté. Leur ascension est le témoignage de leur ingéniosité, de leur créativité et de leur détermination à réussir malgré les obstacles.