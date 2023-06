Avec un penchant pour les grands noms du football et des coffres pleins de pétrodollars, l'Arabie Saoudite est en passe de redéfinir la géographie du football mondial. Après le transfert retentissant de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, suivi de près par Karim Benzema à Al-Ittihad, une nouvelle signature de poids pourrait être annoncée dans les prochains jours. N'Golo Kanté, le milieu de terrain français et champion du monde 2018, quitte Chelsea pour rejoindre la même équipe saoudienne qu'a choisie Benzema selon certaines sources. Pour d'autres, les discussions seraient en cours avec d'autres clubs saoudiens. Le championnat saoudien semble déterminé à faire tomber les étoiles de l'Europe une à une, mais à quel prix ?

À 32 ans et après sept saisons passées avec les Blues de Chelsea, la carrière de Kanté a connu une série de hauts et de bas. Malheureusement, l’exercice 2022-2023 a été marqué par une blessure aux ischio-jambiers, puis à l’aine, qui l'a contraint à rester sur la touche pendant plus de six mois. Ce déclin, associé à son absence lors de la Coupe du Monde au Qatar, a soulevé des questions sur son avenir au plus haut niveau.

Cependant, l'Arabie Saoudite semble prête à parier sur le vétéran. Selon une source interne non confirmée, Kanté a signé un contrat de trois ans avec Al-Ittihad après un examen médical complet exigé par le club. Bien que les détails du contrat n'aient pas été divulgués, plusieurs médias estiment que le salaire de Kanté pourrait atteindre 100 millions d'euros par an. La série d'achats de joueurs emblématiques par la monarchie du Golfe ne semble pas près de s'arrêter. Le royaume, critiqué pour ses atteintes aux droits humains, utilise le football comme un outil de soft power pour améliorer son image sur la scène internationale.

La question demeure : ces mouvements de marché visent-ils uniquement à attirer les projecteurs sur la ligue saoudienne nationale, ou annoncent-ils une véritable révolution dans l'ordre établi du football mondial ? Si l'argent est un facteur majeur dans le football moderne, la réussite à long terme dépend aussi de la gestion des clubs, du développement des talents locaux et de la création d'une culture footballistique durable. Seul le temps nous dira si ces stratégies de l'Arabie Saoudite portent leurs fruits ou si elles ne sont que des feux de paille. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que le mercato en Europe ne sera plus jamais le même.