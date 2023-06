Juliane Lukambo, une jeune réfugiée de la République Démocratique du Congo (RDC), a su tirer parti de son intelligence et de sa détermination pour surmonter les défis auxquels elle a été confrontée. Après avoir passé une décennie dans des camps de réfugiés à Urgana, elle a réussi à migrer aux États-Unis avec sa famille et a brillamment terminé ses études secondaires au Northland High School à Columbus. Sa passion pour les mathématiques lui a permis de renforcer sa confiance dans ses études et de décrocher une bourse universitaire impressionnante de 240 000 dollars.

Optant pour des études en informatique à l'Université de Dayton, Juliane attribue son choix de cursus à son stage au département des Transports de l'Ohio. Malgré son intelligence exceptionnelle, elle prône le travail acharné et l'effort constant : "Malgré votre intelligence, cela n'aide pas toujours si vous ne faites pas l'effort. Vous devez toujours étudier, vous devez toujours vous préparer", a-t-elle déclaré.

Sanctions contre la Russie: les USA traquent sans relâche ceux qui les enfreignent Face à la persistance des violations des sanctions imposées à la Russie, les États-Unis intensifient leurs efforts pour traquer ceux qui les enfreignent, sans égard…

Juliane est également un modèle pour ses frères et sœurs, leur apportant une aide constante dans leurs devoirs et incarnant les valeurs de foi, de résilience et d'engagement qui ont été instillées par sa famille. En outre, malgré la richesse en ressources naturelles de la RDC, les défis politiques ont poussé de nombreux citoyens à émigrer, créant des communautés congolaises dynamiques à travers le monde, notamment aux États-Unis.

Consciente de l'importance de l'implication dans la vie scolaire et du rôle crucial des conseillers d'orientation, Juliane encourage les élèves du secondaire à commencer à postuler aux universités et aux bourses le plus tôt possible, et à rechercher des opportunités de stage. Récemment, l'Autorité de Transit de l'Ohio Central (COTA) a décerné à Juliane une bourse supplémentaire de 4 000 dollars, reconnaissant ainsi son mérite et son dévouement. L'histoire de Juliane Lukambo est un véritable exemple de résilience et de détermination, prouvant que l'ambition et le travail acharné peuvent mener à des opportunités incroyables, même face à l'adversité.