L'annonce du transfert de Karim Benzema à Al-Ittihad, club saoudien, a suscité une vague de réactions, parmi lesquelles l'ire des membres d'extrême droite sur la toile. Benzema, joueur de football emblématique de l'équipe de France, a exprimé sa joie de rejoindre un pays musulman et son désir d'apprendre la langue arabe, déclenchant des réactions mitigées dans son pays natal. "Je me sens bien, content de rejoindre ce club mythique", a déclaré Benzema. Le joueur s'est montré particulièrement enthousiaste à l'idée de démarrer une nouvelle vie en Arabie Saoudite. Pour lui, le fait de vivre dans un pays musulman est d'une importance cruciale. Il a expliqué : "C'est un pays musulman qui est cher, qui est beau. Pour moi c’est là où j’ai envie d’être, c’est important d’être dans un pays musulman où je sens que les gens m’aiment."

Cette expression publique de son affection pour l'Arabie Saoudite a déclenché une vague de critiques parmi certains segments de la population française, notamment l'extrême-droite. Alors que beaucoup voient son départ comme une simple transaction sportive, d'autres y voient une affirmation politique et culturelle, un signe de rejet de l'Europe. En outre, Benzema a exprimé son plaisir de retrouver Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien, un autre géant du football européen qui a récemment fait le saut dans le royaume du Golfe. "Il y a Cristiano Ronaldo qui est là en Arabie Saoudite, c'est un ami, je suis content de le retrouver ici", a-t-il déclaré.

L'ancien joueur du Real Madrid a exprimé ses grandes ambitions pour sa nouvelle équipe et son désir de faire progresser le football saoudien sur la scène mondiale. "Il faut que je sois performant en Arabie Saoudite, faire ce que j'ai fait en Europe", a-t-il conclu, évoquant son intention de "porter ce club encore plus haut que là où il est en ce moment".

Dans une France où le débat sur l'identité et le multiculturalisme reste un sujet brûlant, le choix de Benzema de rejoindre un club saoudien est loin d'être perçu uniquement sous l'angle du sport. Pour l'extrême droite, ce choix est vu comme une manifestation de loyauté divisée et un manque de patriotisme. Ce qui est clair, c'est que la décision de Benzema a mis en lumière les tensions existantes entre le sport, la culture et la politique.