La Chine a établi un nouveau record en matière de covoiturage spatial en plaçant 26 satellites en orbite grâce à la fusée Lijian-1, propulsée par des combustibles solides. C'était le deuxième vol de cette fusée, qui est le plus grand véhicule de lancement à propergol solide opérationnel en Chine. Sa mission inaugurale a eu lieu en juillet 2022. Le décollage s'est déroulé mercredi à 12h10 EDT (04h10 GMT ; 12h10 heure de Beijing) depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, situé dans le nord-ouest de la Chine, selon un communiqué des médias d'État chinois.

Les 26 satellites logés dans la coiffe de la fusée Lijian-1 ont été lancés en orbite terrestre basse, où ils serviront principalement à la "vérification technologique et aux services commerciaux d'observation à distance". Le Lijian-1 est une fusée à quatre étages propulsée par des combustibles solides, mesurant 30 mètres de hauteur et capable de produire une poussée de 400 000 livres (181 437 kilogrammes) au décollage. Il a été développé par Guangzhou Zhongke Aerospace Exploration Technology (CAS Space), une entreprise spatiale commerciale partiellement détenue par l'Académie chinoise des sciences.

Lors de son premier lancement l'année dernière, le Lijian-1 a transporté six satellites en orbite. La mission de mercredi avait une charge utile totale presque trois fois supérieure à celle de la première mission Lijian-1. Ces satellites joueront un rôle essentiel dans la vérification des technologies spatiales et fourniront des services commerciaux d'observation à distance, contribuant ainsi au développement de l'industrie spatiale chinoise. La Chine est devenue un acteur majeur dans le domaine spatial ces dernières années, en développant ses propres technologies de lancement et en lançant régulièrement des missions réussies. Ce deuxième vol réussi de la fusée Lijian-1 démontre les progrès significatifs réalisés par la Chine dans le domaine du lancement spatial.