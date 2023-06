À la faveur d’une intervention sur la chaîne de télévision américaine CNN, Steven Hall, un ancien haut responsable de la CIA, a commenté les dernières sorties qui ont été faites par le président russe Vladimir Poutine. Pour ce dernier, il s’agirait simplement d’une manière pour l’homme fort du Kremlin de préparer l’opinion publique russe à un échec de l’opération militaire initiée en Ukraine. Au cours de ces derniers jours, le président russe a reconnu en effet que ses soldats ont besoin d’armes modernes.

« Nous n'avons pas encore assez d'armes modernes, mais l'industrie de la défense et le complexe militaro-industriel se développent rapidement et, j'en suis sûr, tous les défis auxquels notre industrie de la défense sera confrontée seront certainement relevés. Nous développons intensivement la production d'armes modernes », a reconnu le président russe dans un récent communiqué, tout en indiquant que les forces russes résistaient à l’offensive avec succès.

Ces mots pour Steven Hall méritent qu’on s’interroge. « Pour moi, la question vraiment fascinante est de savoir pourquoi Vladimir Poutine aborde cela, et pour moi, nous devons nous tourner vers l'histoire en Russie. Il y a eu tellement de dirigeants russes qui, après une guerre ratée ou dans l'impasse, n'ont pas survécu au pouvoir. Après », a indiqué ce dernier.

Selon son développement, le président russe est en train de préparer un plan au cas où il sortirait perdant de cette guerre. « Mais si cela arrive, comment vais-je survivre politiquement?' Et je me demande s'il essaie de préparer la population russe à cette éventualité et s'il essaie d'imaginer un atterrissage en douceur pour lui-même », a-t-il poursuivi dans son analyse. Pour lui, la Russie avait l’impression qu’il pourrait rapidement venir à bout de l’Ukraine.