Les États-Unis sont toujours furieux contre l’Ouganda, après le vote de la loi contre l’homosexualité. Selon les informations de la presse internationale, Washington a imposé des restrictions de visas aux responsables ougandais. La sanction avait été annoncée par le département d’État américain, le vendredi 16 juin 2023. « Les États-Unis soutiennent fermement le peuple ougandais et restent déterminés à faire progresser le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Ouganda et dans le monde » a-t-il déclaré.

Elles peuvent être soumises à la peine de mort

Toutefois, le département d’État ne fait pas mention du nombre de fonctionnaires touchés par la sanction, ou encore de leur nom. Par ailleurs, la diplomatie américaine a recommandé à ses ressortissants de ne pas rendre en Ouganda, tout en soulignant le risque que les personnes LGBTQ+ encourent. En effet, elles peuvent être poursuivies et soumises à la réclusion à perpétuité ou encore à la peine de mort. La loi ougandaise contre l’homosexualité avait été votée par le parlement le mois dernier. Dans le texte, il est clairement établi que l’homosexualité est contraire aux valeurs cardinales de l'Ouganda.

Elon Musk : pourquoi il ne veut pas être président des USA Le milliardaire américain et patron de Twitter, Elon Musk, habitué des déclarations polémiques sur la toile, s’est exprimé sur les intentions de devenir président des…

« En tant que parlement ougandais, nous avons tenu compte des préoccupations de notre peuple et légiféré pour protéger le caractère sacré de la famille (...) Nous sommes restés fermes pour défendre la culture, les valeurs et les aspirations de notre peuple » avait déclaré dans un communiqué Anita Among, la présidente du parlement, suite à la promulgation de la loi par le président Museveni. Cela avait créé un énorme tollé dans plusieurs pays et aux Nations unies. Le président américain Joe Biden avait menacé d’imposer des sanctions et de réduire l’aide au développement. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s’était exprimé dans le même sens en indiquant, toujours dans le mois de mai, que les USA envisageraient des restrictions de visas contre les autorités ougandaises.