Le monde du rap est souvent inondé de paroles mémorables qui s'inscrivent dans l'esprit des auditeurs, et dans le cas du rappeur prolifique Lil Wayne, la récurrence des mots n'a d'égal que la portée de sa discographie. Cependant, récemment, Lil Wayne a avoué dans une interview avec Rolling Stone qu'il avait du mal à se rappeler des paroles de certains de ses tubes les plus célèbres, y compris ceux de sa série à succès "Tha Carter".

Avec une carrière s'étendant sur plus de vingt ans et treize albums studio à son actif, la discographie de Lil Wayne est impressionnante et, sans surprise, difficile à mémoriser. Parmi ces albums, c'est surtout sa série "Tha Carter", avec les cinq albums intitulés en référence à son vrai nom, Dwayne Michael Carter Jr., qui lui échappe le plus. Wayne avoue : "Je vais être si honnête avec vous : je ne connais pas Tha Carter III, Tha Carter II, Tha Carter One de Tha Carter IV. Et c'est juste la vérité honnête de mon Dieu."

La raison de cette lacune mémorielle est attribuée par le rappeur à la quantité écrasante de son travail. Il a décrit son rythme de travail comme incessant, notant qu'il travaille sur plusieurs chansons chaque jour et produit probablement une vingtaine de couplets quotidiennement. Pour Wayne, cet énorme volume de production est à la fois une bénédiction et une malédiction.

Cela dit, la perte de souvenir de Wayne n'enlève rien à son attachement à la musique et à sa passion pour la création. L'artiste a même laissé entendre que "Tha Carter VI" pourrait être en route, malgré ses difficultés à se souvenir de ses précédents opus. L'oubli des paroles ne semble pas dissuader le rappeur de continuer à élargir sa discographie, et ses fans attendent avec impatience la suite de la saga de l'album "Tha Carter".