Le départ de Lionel Messi du club francilien est visiblement acté. Le champion du monde 2022 n’a pas renouvelé son contrat qui tire à sa fin. Selon les informations rapportées par la presse sportive, les relations entre les dirigeants du Psg et le clan de l’Argentin n’ont pas été très harmonieuses au cours de ces dernières semaines. La star aurait par exemple très mal vécu la sanction dont il a fait récemment l’objet suite à un voyage qu’il a effectué hors de Paris.

Le Qatar n’aura donc plus l’occasion de renouveler le contrat de l’Argentin à la prochaine saison. Dans la presse, les rumeurs vont dans tous les sens sur sa prochaine destination après Paris. Barcelone est la première destination évoquée par la presse. Même si le retour de la star argentine serait un énorme coup de communication pour le FC Barcelone, qui chercherait ainsi à regagner le cœur de ses supporters, cette option n’est visiblement pas possible. Le club espagnol n’aurait certainement plus les moyens de faire face à cette possibilité.

Il est ainsi fort probable qu’il rejoigne l’Arabie Saoudite dont le club Al-Hilal lui a fait une offre assez alléchante. Son salaire annuel serait évalué à 500M€ s’il donnait son accord. Il ne serait tout de même totalement contre l’offre et son staff aussi serait déjà partant. Il pourrait ainsi rejoindre son éternel rival Cristiano Ronaldo qui évolue désormais au poste d'attaquant à Al-Nassr FC après avoir quitté l’Europe.