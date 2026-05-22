Real Madrid: Mbappé et Vinicius se battent pour le même récit, et c'est ça la vraie crise

Le Real Madrid clôture une deuxième saison consécutive sans titre majeur. Derrière les chiffres et les défaites, une bataille d’un genre inédit se joue entre ses deux superstars : celle du récit. Qui est le leader ? Qui est le problème ? Qui a fait partir Xabi Alonso ? Deux camps, deux versions. Et un club qui tangue.

Il y a des crises de résultats. Et il y a des crises de récits. Le Real Madrid, en ce printemps 2026, souffre des deux à la fois — mais c’est la seconde qui rend la première incurable.

D’un côté, les chiffres sont là, froids et implacables : onze points de retard sur le FC Barcelone en Liga, une élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, une Supercoupe perdue face au Barça en janvier. Deux entraîneurs consommés en une saison. Zéro trophée. De l’autre, quelque chose de moins visible mais de plus structurant : une guerre d’influence souterraine entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr, où chaque camp tente d’imposer sa version des événements — aux médias, au vestiaire, aux supporters, à la direction.

Ce n’est plus seulement une rivalité sportive. C’est une bataille pour la narration du club.

Le départ de Xabi Alonso, première pierre de discorde

Pour comprendre où en est le Real Madrid aujourd’hui, il faut remonter à janvier 2026 et au limogeage de Xabi Alonso, survenu au lendemain de la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone.

Sous Alonso, le système de jeu était structuré autour de Mbappé et Arda Güler, reléguant Vinicius dans un rôle secondaire. Mbappé affichait 27 buts avant la trêve hivernale, titulaire dans 92 % des rencontres. Lors du Clásico, après avoir été remplacé par Alonso, Vinicius avait quitté le terrain en criant « je quitte l’équipe », sans que le club ne le sanctionne. Ce détail avait définitivement fragilisé l’autorité du technicien basque, et le vestiaire s’était scindé en deux.

Selon Josep Pedrerol, sur El Chiringuito, Mbappé et plusieurs joueurs du vestiaire estimeraient que c’est Vinicius qui aurait poussé au départ de Xabi Alonso, et que l’équipe a décliné depuis — Arbeloa étant perçu comme un entraîneur moins compétent. Son successeur, Álvaro Arbeloa, a recentré le projet autour du Brésilien, sans redresser les résultats.

Vinicius, lui, a publiquement démenti toute implication dans le limogeage d’Alonso. Deux versions s’affrontent ainsi sur le même fait — et empoisonnent le vestiaire.

Les fuites, arme de la guerre d’influence

La crise a changé de nature à partir de mai 2026. Ce n’est plus seulement une rivalité tactique ou une incompatibilité de style — c’est une guerre informationnelle.

Selon Pedrerol via El Chiringuito, l’entourage de Mbappé estime que certains membres du vestiaire feraient fuiter des informations sur ses sorties — dîners, déplacements — dans le but de le faire passer pour un joueur insuffisamment investi. La cible désignée serait Vinicius Jr lui-même, soupçonné de vouloir faire du capitaine de l’équipe de France le « méchant » de la saison.

Une pétition de supporters réclamant le départ de Mbappé, lancée après son voyage en Sardaigne lors d’une convalescence officiellement autorisée par le club, avait rapidement dépassé le million de signataires. Le Real Madrid avait tardé à défendre publiquement son joueur, ce délai ayant été vécu, selon des sources proches de l’entourage du Français, comme un abandon supplémentaire.

Face à ces accusations, le camp Vinicius n’a pas répondu directement. Sa posture est celle du leader qui laisse les faits parler : c’est lui que le Bernabéu ovationne, lui qu’Arbeloa défend publiquement. Selon Pedrerol, Arbeloa « n’essaie pas de séduire Mbappé, mais de reconquérir Vinicius », lui adressant les compliments qu’Alonso lui refusait.

Deux stratégies de communication diamétralement opposées — et deux lectures du même vestiaire.

Les chiffres de Mbappé, un argument impossible à ignorer

Ce qui rend ce conflit particulièrement frappant — et particulièrement madrilène —, c’est que Mbappé est le meilleur buteur du club cette saison. Quarante et un buts en 42 matchs toutes compétitions confondues, dont 24 en Liga, meilleur total de la compétition. Un joueur sifflé par le Bernabéu alors qu’il inscrivait plus de buts que n’importe quel autre joueur du club depuis des décennies.

Ce paradoxe est révélateur : la guerre des récits a réussi à déconnecter la perception des chiffres. Ce n’est plus la question de qui marque qui structure l’opinion — c’est celle de qui appartient à ce club, qui en incarne l’identité, qui mérite d’en être le visage.

Sur la Cadena SER, le journaliste Antón Meana résumait la situation sans détour : Vinicius et Mbappé ne s’entendent pas, et l’équipe produit de moins bons résultats collectifs avec le Français dans l’équipe. Leurs coéquipiers, selon lui, en sont conscients.

Un vestiaire fracturé, une direction paralysée

La fracture dépasse les deux protagonistes. Selon Infobae, le vestiaire s’est progressivement divisé en deux blocs : autour de Vinicius, Federico Valverde et Jude Bellingham ; autour de Mbappé, dans un profil plus discret, Aurélien Tchouameni et Antonio Rüdiger. Une division qui n’est plus seulement tactique — elle est émotionnelle et identitaire.

La hiérarchie salariale a également évolué dans ce sens. Vinicius percevrait désormais une rémunération supérieure à celle de Mbappé — environ 20 millions d’euros nets annuels contre 15 millions pour le Français —, grâce à une clause de revalorisation activée après l’obtention du trophée FIFA The Best.

Du côté de la direction, Florentino Pérez souhaiterait conserver les deux joueurs. Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé début mai 2026 qu’aucun départ n’était envisagé cet été. Un transfert de Mbappé coûterait selon les experts au moins 350 millions d’euros, soit davantage que le record mondial établi par le transfert de Neymar au PSG en 2017. Le statu quo semble donc inévitable — et c’est précisément ce statu quo qui risque de perpétuer la guerre.

La vraie question

Le Real Madrid a connu des conflits d’ego retentissants par le passé. Ce qui se déroule aujourd’hui relève d’une autre logique : deux superstars se disputent non pas les buts ou le temps de jeu, mais le droit d’écrire l’histoire du club.

Mbappé a tranché publiquement : « Je suis très heureux à Madrid. Pourquoi voudrais-je partir ? » Vinicius, lui, répond par les ovations du Bernabéu.

Deux récits contradictoires. Un seul club. Et un mercato estival qui s’annonce comme le vrai verdict — non pas de qui a marqué le plus de buts, mais de qui a gagné la bataille du récit.