Les États-Unis déploient des avions de combat F-22 Raptor au Moyen-Orient en réponse aux opérations aériennes russes qualifiées de "dangereuses et non professionnelles". Depuis des mois, l'armée américaine a signalé des incidents où des avions russes ont survolé des bases américaines en Syrie, violant ainsi les protocoles établis pour prévenir les affrontements entre les forces américaines et russes. Le déploiement des F-22 Raptor, pilotés par le 94e Escadron de chasse basé à la base aérienne de Langley, en Virginie, est une réaction directe au comportement jugé de plus en plus dangereux et non professionnel des avions russes dans la région, souligne un communiqué du Commandement central américain.

Le général Michael "Erik" Kurilla, commandant du CENTCOM, a exprimé sa préoccupation face à la violation régulière des mesures convenues pour la déconfliction de l'espace aérien, soulignant le risque accru d'escalade ou d'erreur de calcul. Depuis fin février, des avions de combat et des drones de surveillance russes ont été observés survolant régulièrement les positions américaines en Syrie et, dans certains cas, tentant de provoquer des combats aériens avec les pilotes américains, ont rapporté des généraux américains.

Le lieutenant-général Alexus Grynkewich, chef des US Air Forces Central, a récemment déclaré à Stars and Stripes : "Ils ne fonctionnent plus comme une armée de l'air professionnelle". Il a également noté que certains des avions russes transportaient des armes air-sol lors de leur survol des bases américaines, et tous étaient équipés de capteurs susceptibles de collecter des informations sur les positions américaines. Cette décision de déploiement des F-22 Raptor souligne également la présence de quelque 900 soldats américains en Syrie, engagés dans une mission visant à contrer le groupe État islamique (EI). Les forces russes sont également présentes en Syrie, apportant leur soutien au gouvernement du président Bashar Assad.

Bien que les deux camps partagent l'objectif commun de vaincre l'EI, leurs soutiens respectifs à des groupes syriens opposés ont nécessité la mise en place de protocoles de déconfliction pour éviter un conflit direct pouvant entraîner une escalade et une guerre plus vaste. Dans ce contexte complexe, le déploiement des F-22 Raptor par les États-Unis vise à protéger leurs troupes et à éviter une escalade des tensions. Le lieutenant-général Alexus Grynkewich a souligné l'importance de la protection des troupes et de la prévention de l'escalade lors d'une récente déclaration.