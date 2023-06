Comme les États-Unis, la Chine et la Russie, la France se lance dans une course aux armements avec son propre programme. En effet, selon une annonce qui a été faite par la Direction générale de l’armement (DGA) du ministère des Armées, la France a procédé pour la première fois à un essai en vol d’un prototype de missile hypersonique. On retient des précisions qui ont été apportées sur cette arme qu’elle est à même d’atteindre une vitesse supérieure à Mach 5, soit plus de 6 000 km/h.

L’objectif selon les dirigeants de ce secteur est d’inscrire la France sur la liste des pays qui sont capables de changer les prévisions d’interception des défenses adverses. « Les analyses techniques des nombreuses données récupérées pendant toute la durée de l’essai sont en cours pour tirer les enseignements pour la suite des vols expérimentaux », a noté la Direction générale de l’armement (DGA) du ministère des Armées. On retiendra également des informations qui ont été rapportées que l’engin a été largué sur la base d’une fusée-sonde.

Le tir a été effectué depuis le centre d’essais des Landes, de la DGA, à Biscarosse. Notons qu’il y a quelques mois, le délégué général pour l’armement, Emmanuel Chiva avait mis au courant les élus français sur ce projet. « Les démonstrations de briques technologiques pour planeurs hypersoniques (…) seraient bientôt entreprises », avait-il annoncé. Pendant que la France est à son premier essai avec un prototype de missile hypersonique, les USA, la Russie et la Chine en ont fait plusieurs. C’est le cas des États-Unis qui a réalisé avec succès un test de son missile hypersonique AGM-183A il y a quelques mois. L’armée américaine n’a pas dévoilé de détails sur les performances de ce missile et de son planeur hypersonique pouvant atteindre la vitesse de pointe de Mach 20.