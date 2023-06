Le président russe Vladimir Poutine n'a toujours pas puni Evgueni Prigojine, le commandant du groupe paramilitaire russe Wagner, malgré une série d'attaques audacieuses contre les chefs militaires russes. Un ancien responsable du Kremlin a récemment donné son point de vue sur cette situation délicate dans une intervention publiée par le Washington Post. Prigojine, dont la force militaire privée a joué un rôle clé dans l'offensive russe de l'Ukraine, a récemment proféré des accusations à l'encontre des chefs militaires russes dans une série de vidéos critiques.

Il a publiquement critiqué leur gestion de l'offensive, affirmant que celle-ci avait été bâclée et dirigée par des personnes incompétentes. Ces déclarations provocantes sont extrêmement rares en Russie, où toute critique de la guerre en Ukraine a été réprimée et a conduit à l'arrestation de milliers de personnes. Les attaques de Prigojine ont suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait même être impliqué dans un complot visant à renverser Poutine. Abbas Gallyamov, analyste politique et ancien rédacteur de discours du Kremlin, a partagé son point de vue sur cette question sensible dans une interview accordée au Washington Post.

Selon lui, Poutine hésite à punir Prigojine pour ne pas se mettre à dos les nationalistes extrémistes, qui considèrent Prigojine comme un héros. Gallyamov a déclaré : "Le régime ne peut tout simplement pas se permettre de réprimer les représentants du camp 'patriotique', qui n'est déjà pas très content du président : il a déclenché la guerre, mais ne peut toujours pas la gagner". Il a ajouté que si le Kremlin prenait des mesures contre Prigojine, cela pourrait entraîner une scission au sein du public russe, et certains pourraient se retourner contre Poutine en le qualifiant de dictateur.

Le Kremlin est confronté à une pression croissante de la part de certains nationalistes, qui estiment que la Russie n'a pas mené la guerre de manière suffisamment agressive et a commis des erreurs lors de son offensive. Ces critiques soulignent les défis auxquels Poutine est confronté pour maintenir un équilibre entre la gestion des ses alliés et les demandes d'une victoire décisive dans la guerre contre l'Ukraine.