Lors du sommet sur la sécurité en Asie qui s'est tenu récemment, la délégation de l'Armée populaire de libération (APL) de Chine a ouvertement déclaré que l'armée indienne ne pourrait pas défier la Chine dans les prochaines décennies. Selon les représentants chinois, il est peu probable que l'Inde rattrape la Chine en termes de puissance militaire et de capacités dans un avenir prévisible. Cette moquerie met en évidence les tensions croissantes entre ces deux voisins nucléaires, dont les relations se détériorent rapidement.

La délégation de l'armée chinoise au dialogue Shangri-La à Singapour a également souligné les insuffisances de l'Inde en matière de fabrication de défense et de modernisation militaire. Selon les responsables chinois, les capacités actuelles de l'Inde ne sont pas suffisantes pour contrer Pékin. La Chine, en revanche, a investi massivement dans la construction de plates-formes industrielles de défense complexes et systématiques, ce qui lui confère un avantage significatif sur l'Inde. Malgré ces remarques moqueuses, la délégation chinoise a affirmé préférer le dialogue, les échanges et la négociation pour résoudre les différends territoriaux entre les deux pays.

Il est important de noter que les armées indienne et chinoise sont actuellement engagées dans une impasse permanente le long de leur frontière commune dans la région himalayenne. Depuis juin 2020, des affrontements meurtriers ont eu lieu, marquant les confrontations les plus graves entre les deux armées depuis des décennies. Un haut responsable de l'APL, le colonel principal Zhao Xiaozhuo de l'Académie des sciences militaires de l'APL, a critiqué la capacité de l'Inde à développer ses propres systèmes d'armes. Il a souligné le manque de chars, d'avions et de navires de guerre fabriqués et développés par l'Inde elle-même.

Pour rappel, la Chine a clairement émergé comme une puissance mondiale au cours des dernières années, affirmant sa position dans des domaines clés tels que la technologie et le domaine militaire. En matière de technologie, la Chine a connu une croissance rapide, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la 5G, des technologies de paiement numérique et de l'exploration spatiale. Sur le plan militaire, la Chine a considérablement renforcé ses capacités et modernisé son armée, se positionnant ainsi comme une force majeure sur la scène mondiale. Ces avancées témoignent de l'ambition et de la détermination de la Chine à jouer un rôle de premier plan dans le monde moderne.