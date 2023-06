Le classement Forbes est un référentiel largement reconnu qui évalue chaque année la fortune des individus les plus riches du monde, tous secteurs et nationalités confondus. Le magazine américain établit cette liste en fonction de la valeur nette de ces personnes, en tenant compte de leurs actifs tels que les actions, les biens immobiliers, les œuvres d'art, ainsi que leurs entreprises. Les informations sont recueillies grâce à un réseau d'informateurs, des déclarations publiques, des documents financiers et des estimations de la valeur des actifs privés. C'est un outil précieux pour comprendre l'évolution de la richesse mondiale et voir qui sont les acteurs économiques les plus influents de notre temps.

Au fil des ans, le classement Forbes a permis d'observer une croissance significative du nombre de milliardaires, illustrant les dynamiques de richesse à l'échelle mondiale. Le magazine Forbes, bien connu pour son classement annuel des individus les plus fortunés de la planète, a révélé en 2023 que le monde compte 337 femmes milliardaires. Parmi elles, certaines se démarquent nettement par leur fortune colossal. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les cinq femmes les plus riches selon le classement Forbes.

Voici les villes les plus agréables du monde Dans un monde en constante évolution, le classement des villes les plus agréables au monde continue de changer. Les villes du monde entier se distinguent…

En tête du classement, pour la troisième année consécutive, on retrouve Françoise Bettencourt Meyers. L'héritière du géant de la beauté L'Oréal, avec une fortune estimée à 80,5 milliards de dollars, conserve son titre de femme la plus riche du monde. Son rôle majeur dans l'entreprise familiale, combiné à une stratégie d'investissement efficace, l'a propulsée au 11e rang des personnes les plus riches de la planète.

En deuxième position, nous trouvons Julia Koch. Veuve de David Koch, elle possède 42% du conglomérat Koch Industries, avec ses trois enfants adultes. Sa fortune s'élève à 59 milliards de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente. La troisième place est occupée par Alice Walton, l'héritière d'une part de Walmart, la multinationale de distribution co-fondée par son père. Reconnue aussi comme une grande collectionneuse d'art, sa fortune est estimée à 56,7 milliards de dollars.

Jacqueline Mars, qui partage avec son frère un tiers de Mars Inc., l'entreprise fondée par son grand-père, occupe la quatrième place. Les célèbres barres chocolatées Mars et les M&M's ne sont que quelques exemples de la vaste gamme de produits proposée par l'entreprise. Sa fortune est estimée à 38,3 milliards de dollars. Enfin, la cinquième place est occupée par Miriam Adelson, médecin de formation et actionnaire majoritaire de Las Vegas Sands, le plus grand exploitant de casinos au monde. Sa fortune s'élève à 35 milliards de dollars. Ces femmes, malgré leurs origines et leurs secteurs d'activité variés, ont toutes réussi à se hisser au sommet de la richesse mondiale, démontrant le pouvoir et l'impact croissants des femmes dans l'économie mondiale.